Это могут быть объявления воздушной тревоги с помощью разных цветов, которые будут означать тот или иной уровень угрозы в каждом регионе. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Требуется гибкое решение

Александр Мусиенко отметил, что нужно искать решение в соответствии с тем, что может быть градация уровня угроз, учитывая, где находится МиГ. Ракета "Кинжал" летит очень быстро в любую сторону, но угроза для каждой области разная.

Если он летает в районе Черного моря, то понятно, что для Херсона или Николаева в это время угрозы больше, чем, например, для Луцка с точки зрения расстояния. Поэтому, по моему мнению, важно найти гибкий способ учитывать, где находится МиГ. Возможно, приравнивать его полеты как полеты тактической авиации вдоль границы,

– сказал он.

Поиск альтернативы затяжным воздушным тревогам сложный, потому что невозможно предположить, будет ли пуск ракеты "Кинжал" по территории Украины. Однако можно найти формулу с помощью цвета тревоги.

"Например, красный – это самый высокий уровень угрозы, поэтому нужно находиться в укрытии. Желтый – это возможный. Если он будет, то оперативно переходит в красный, нужно сразу идти в укрытие. Зеленый – есть тревога, что летает МиГ, чтобы было осознание: если будут пуски ракет, то может быть и красный уровень", – предположил военный эксперт.

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