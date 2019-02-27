Изменение правил отбора на Евровидение: украинское правительство сделало первый шаг

Кабинет министров Украины принял решение, которым предлагает внести изменения в правила национального отбора на Евровидение-2019. Так, правительство поручило Госкомтелерадио и "Общественному" усовершенствовать правила отбора представителя Украины на основе "обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс".

Кабмин также обратится в Верховную Раду с требованием срочно принять закон об особенностях проведения концертов артистами, выступающих в России и на оккупированных территориях Украины, сообщает корреспондент 24 канала.

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Претенденты на участие в Евровидении от Украины не должны гастролировать в России, заявил вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. А тем, кто выступает в России, надо запретить участвовать в украинском Нацотборе на Евровидении.

Накануне Кириленко заявил, что представитель Украины на Евровидении должен соответствовать высокому статусу представителя страны, а не только самого себя.

Это же не какой-то конкурс, где просто участник или участница участвуют со своей композицией. Это конкурс, который предусматривает представителя страны, то есть Украина. Он также является представителем нашей культуры,

– сказал вице-премьер.

А тем временем Национальная общественная телерадиокомпания размышляет над отказом от участия Украины в Евровидении-2019.

Почему возник скандал вокруг Нацотбора на Евровидение-2019?

В финале Нацотбора на Евровидение-2019 победила певица MARUV (Анна Корсун). После этого на нее навалился шквал критики общества за гастроли в России, нечеткие ответы артистки о войне на Донбассе и известие о том, что права на ее песню Siren Song принадлежат российской компании Warner Music Russia.



После этого договор с MARUV о ее участии в Евровидении-2019 должна была еще подписать Национальная общественная телерадиокомпания Украины. Певица назвала некоторые детали договора ограничивающими права и свободы человека. При этом MARUV готова была отменить все гастроли в России ради участия в конкурсе.



После длительных переговоров между НСТУ и командой MARUV стороны так и не подписали договор, сославшись на ряд причин. Певица сказала, что "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков".



После отказа MARUV, по правилам конкурса, Украину на Евровидении-2019 должен представить музыкальный коллектив Freedom Jazz, который занял второе место в финале Нацотбора. Однако группа отказался от этого, как впоследствии и трио KAZKA.

Смотрите видео о скандале вокруг Нацотбора на Евровидение-2019: