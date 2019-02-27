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      Зміна правил відбору на Євробачення: український уряд зробив перший крок

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      Зміна правил відбору на Євробачення: український уряд зробив перший крок
      Зміна правил відбору на Євробачення: український уряд зробив перший крок / Radiosvoboda.org

      Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким пропонує внести зміни до правил Національного відбору на Євробачення-2019. Так, уряд доручив Держкомтелерадіо і "Суспільному" вдосконалити правила відбору представника України з урахуванням "обставин, які викликали широкий громадський резонанс".

      Кабмін також звернеться до Верховної Ради з вимогою терміново схвалити закон про особливості проведення концертів артистами, які виступають у Росії та на окупованих територіях України, повідомляє кореспондент 24 каналу.

      Читайте також: KAZKA відмовилася від участі в Євробаченні-2019

      Претенденти на участь в Євробаченні від України не повинні гастролювати в Росії, заявив віце-прем’єр з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко. А тим, хто виступає в Росії, треба заборонити брати участь в українському Нацвідборі на Євробачення.

      Напередодні Кириленко заявив, що представник України на Євробаченні повинен відповідати високому статусу представника країни, а не лише самого себе.

      Це ж не якийсь конкурс, де просто учасник чи учасниця беруть участь зі своєю композицією. Це конкурс, який передбачає представника країни, тобто України. Він також є представником нашої культури,
      – сказав віце-прем’єр.

      А тим часом Національна суспільна телерадіокомпанія міркує над відмовою від участі України у Євробаченні-2019.

      Чому виник скандал довкола Нацвідбору на Євробачення-2019? У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 перемогла співачка MARUV (Анна Корсун). Після цього на неї навалився шквал критики суспільства за гастролі у Росії, нечіткі відповіді артистки про війну на Донбасі та звістку про те, що права на її пісню Siren Song належать російської компанії Warner Music Russia.

      Після цього договір з MARUV про її участь у Євробаченні-2019 повинна була ще підписати Національна суспільна телерадіокомпанія України. Співачка назвала деякі деталі договору такими, що обмежують права і свободи людини. При цьому MARUV готова була скасувати всі гастролі в Росії заради участі в конкурсі.

      Після тривалих перемовин між НСТУ та командою MARUV сторони так і не підписали договору, пославшись на низку причин. Співачка сказала, що "не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків".

      Після відмови MARUV, за правилами конкурсу, Україну на Євробаченні-2019 мав би представити музичний колектив Freedom Jazz, який посів друге місце у фіналі Нацвідбору. Проте гурт відмовився від цього, як згодом і тріо KAZKA.

      Дивіться відео про скандал довкола Нацвідбору на Євробачення-2019:

       

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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини LifeStyle Євробачення 2019 Євробачення В'ячеслав Кириленко Кабінет Міністрів України Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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