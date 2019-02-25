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      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Після скандалу з MARUV в Україні можуть змінити правила відбору на Євробачення

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      Після скандалу з MARUV в Україні заговорили про зміну правил відбору на Євробачення
      Після скандалу з MARUV в Україні заговорили про зміну правил відбору на Євробачення / 24 канал

      До правил українського Нацвідбору на Євробачення потрібно внести зміни, щоб уникнути скандальних ситуацій, яка виникла цього року зі співачкою MARUV. Наприклад, обмеження для виконавців, які гастролюють на території держави-агресора.

      Необхідно чітко передбачити у правилах проведення відбору на Євробачення від України, що артисти, які гастролюють чи гастролювали на території держави-агресора, не мають права брати участь у Нацвідборі. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко.

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      Це ж не якийсь конкурс, де просто учасник чи учасниця беруть участь зі своєю композицією. Це конкурс, який передбачає представника країни, тобто України. Він також є представником нашої культури,
      – сказав Кириленко.

      Він додав, що представник України на Євробаченні повинен відповідати високому статусу представника країни, а не лише самого себе. На думку віце-прем’єра, тому й виник конфлікт навколо цьогорічного відбору на пісенний конкурс.

      "Якщо внаслідок вимоги суспільства, щоб представник України не гастролював на території держави-агресора, ймовірний представник каже, що "я не буду підписувати такий пункт у договорі між мною і "Суспільним телебаченням", – то у "Суспільного телебачення" виникає питання: чи воно суспільне телебачення, чи воно просто повинне поставити галочку і заплющити очі?", – сказав Кириленко.

       

      25 лютого переможниця Нацвідбору на Євробачення-2019 від України, співачка MARUV та Національна суспільна телерадіокомпанія України не підписали угоду щодо участі артистки у пісенному конкурсі. Тож MARUV не представить Україну на Євробаченні-2019.

      Національний мовник і співачка не дійшли згоди через низку причин. Голова НСТУ Зураб Аласанія заявив, що не всі гарні українські виконавці готові бути гарними культурними дипломатами.

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      Ще після перемоги MARUV у Нацвідборі на Євробачення-2019 частина українського суспільства виступила проти того, щоб артистка представляла Україну на конкурсі. Причиною стали гастролі MARUV територією Росії. Свої виступи там співачка пояснює тим, що таким чином вона сприяє "миру між країнами".

      Водночас Maruv заявила, що вважає Крим територією України. Але не відповідає однозначно на питання про війну на Донбасі: "Хочу, щоб настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".

      Обурення українців посилила звістка про те, що правами на пісню Siren Song, з якою MARUV мала виступати на конкурсі, володіє російська компанія Warner Music Russia.

      Після того, як розгорівся шалений скандал, MARUV заявила, готова відмовитися від гастролей Росією. Проте після кількагодинних переговорів MARUV з НСТУ сторони не дійшли згоди і не підписали угоду про участь співачки у Євробаченні-2019 від України.

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      Теги: Новини України Новини політики Скандал Євробачення 2019 Євробачення Новини LifeStyle В'ячеслав Кириленко MARUV
      Джерело: 24 Канал
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