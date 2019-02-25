15:52
25 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Високоградусне православ'я РФ. Комп'ютерна гра від українців лякає Росію
      Вєсті Кремля
      19:31, 23 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Українська копія Гітлера. Рятувальна операція Бойка
      Вєсті.UA
      18:13, 23 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Хто винен у "ватних" учасниках нацвідбору на Євробачення-2019

      2953 Читать новость на русском
      Відбір на Євробачення і його "провали"
      Відбір на Євробачення і його "провали" / 24 канал

      Український відбір на Євробачення-2019 знову оскандалився. Але – значно масштабніше за попередні рази. До участі в шоу допустили сумнівної "якості" артистів, здобутки переможниці викликали ряд політичних питань. А загалом нам продемонстрували суперечливий рівень відповідальності організаторів відбору.

      Хто вибирає учасника Євробачення від України

      Це робить Національна суспільна телерадіокомпанія України – український суспільний телерадіомовник.

      НСТУ за результатами національного відбору підтверджує або ні кандидатуру переможця до участі в Євробаченні в якості представника від України. Підписує з артистом контракт.

      Сам відбір НСТУ не проводить, дозволяє це робити іншій телекомпанії.

      Читайте також: Чому виник скандал навколо учасників України на Євробаченні?

      Чому участь MARUV у Євробаченні поставили під сумнів

      Бо вона не приховувала, що гастролює в Росії. Заявила, що таким чином "несе мир". Українські чиновники, зокрема, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко, заявили, що в умовах війни з Росією така артистка ніяк не може представляти Україну у Європі. Бо як тоді пояснити європейцям, чому Україна вимагає від них санкцій для Росії?

      Тому НСТУ подумала і вирішила встановити для потенційно ненадійної артистки жорсткі умови участі у Євробаченні.

      Читайте також: Розслаблені булки чиновників, – Сарган жорстко відповіла на заяви Кириленка щодо Євробачення

      Які умови поставили MARUV

      Найголовніша – співачка має скасувати концерти в Росії. Досі вона планувала "сольники" у Москві та Петербурзі у квітні. І вона каже, що згодна піти на це

      Іншими деталями договору з НСТУ поділилася сама MARUV: 

      • заборонена будь-яка імпровізація на сцені без затвердження Національної телерадіо компанії України. "Зайвий" шпагат призведе до штрафу;

      • артистка має терміново передати авторські права на пісню, що належать світовому лейблу Warner Music (про ці права було відомо до початку конкурсу);

      •  MARUV треба чітко виконувати будь-які вимоги і вказівки НСТУ. (За її словами, її можуть змусити танцювати на Дні народження у якогось віце-прем'єра, а в разі відмови – дискваліфікація і штраф. А ще – компенсація збитків НСТУ).

      • MARUV заборонено спілкуватися з журналістами без узгодження з НСТУ. (А це вже – порушення свободи слова і права людини).

      За порушення будь-якого пункту – артистка заплатить 2 мільйони гривень штрафу.

      До всього, поїздку на Євробачення артистка має фінансувати сама собі і своїй групі підтримки.

      Хто проводив відбір артистів і що з того вийшло

      MARUV не перша скандальна учасниця цьогорічного українського відбору на Євробачення.

      Ще у півфіналах з'ясувалося, що Юлія Юріна з YUKO – громадянка Росії. А сестри Опанасюк з дуету AnnaMaria – дочки матері-приспішниці "прем'єра" Аксьонова і "заслуженої "визволительки Криму" та батька-судді окупаційної влади (пішов з посади 2 роки тому, тобто, значно пізніше після анексії півострова).

      Процес відбору на Євробачення проводив канал СТБ. (Що належить до StarLightMedia. Яка, з останнього, "прославилась" серіалом "Кріпосна", знятим російською мовою. І в якому українці знову – недалекі роботяги, а росіяни – благородна інтелігенція). 

      Саме СТБ обирали продюсерів, що займатимуться цим шоу. А вже ті мали підбирати артистів для участі у відборі (на власний розсуд), перевіряти (або ні) їх та допускати до півфіналів. На їхній совісті – такий склад учасників.

      Але і на совісті НСТУ теж. Причина, ймовірно, у грошах. Процес відбору і організація шоу такого рівня – недешеві. Можна припустити, що в українського суспільного телерадіомовника таких грошей немає. А от в успішного комерційного СТБ – є.

      Тому й маємо таку ситуацію. НСТУ варто або самим проводити відбір, з урахуванням політичної та дипломатичної ситуації. Або, як мінімум, не самоусуватися від процесу, залишаючи його на розсуд крупних шоу-бізнесменів. А чіткі правила участі в конкурсі варто встановити до його початку, а не змінювати їх вже пост-фактум, зауважив політичний експерт Валерій Димов.

       

       

      blog_ava
      Масляна 2019 в Україні: дата, традиції і що не можна робити в свято
      сьогодні
      31336
      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: LifeStyle Новини України Статті Публікації Євробачення 2019 Скандал MARUV Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Переможці премії Оскар-2019: перелік
      сьогодні , 15:39 Переможці премії Оскар-2019: перелік
      6033
      Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      сьогодні , 15:30 Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      Яніна Ткачук 13018
      Пенсіонерам додатково виплатять по 2400 гривень: коли і кому
      сьогодні , 14:45 Пенсіонерам додатково виплатять по 2400 гривень: коли і кому
      1283
      Хто винен у "ватних" учасниках нацвідбору на Євробачення-2019
      сьогодні , 15:10 Хто винен у "ватних" учасниках нацвідбору на Євробачення-2019
      Яніна Ткачук 2770
      MARUV розкрила вимоги договору для участі у Євробаченні-2019
      сьогодні , 08:34 MARUV розкрила вимоги договору для участі у Євробаченні-2019
      4123
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук