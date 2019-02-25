Хто винен у "ватних" учасниках нацвідбору на Євробачення-2019

Український відбір на Євробачення-2019 знову оскандалився. Але – значно масштабніше за попередні рази. До участі в шоу допустили сумнівної "якості" артистів, здобутки переможниці викликали ряд політичних питань. А загалом нам продемонстрували суперечливий рівень відповідальності організаторів відбору.

Хто вибирає учасника Євробачення від України

Це робить Національна суспільна телерадіокомпанія України – український суспільний телерадіомовник.

НСТУ за результатами національного відбору підтверджує або ні кандидатуру переможця до участі в Євробаченні в якості представника від України. Підписує з артистом контракт.

Сам відбір НСТУ не проводить, дозволяє це робити іншій телекомпанії.

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Чому участь MARUV у Євробаченні поставили під сумнів

Бо вона не приховувала, що гастролює в Росії. Заявила, що таким чином "несе мир". Українські чиновники, зокрема, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко, заявили, що в умовах війни з Росією така артистка ніяк не може представляти Україну у Європі. Бо як тоді пояснити європейцям, чому Україна вимагає від них санкцій для Росії?

Тому НСТУ подумала і вирішила встановити для потенційно ненадійної артистки жорсткі умови участі у Євробаченні.

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Які умови поставили MARUV

Найголовніша – співачка має скасувати концерти в Росії. Досі вона планувала "сольники" у Москві та Петербурзі у квітні. І вона каже, що згодна піти на це.

Іншими деталями договору з НСТУ поділилася сама MARUV:

• заборонена будь-яка імпровізація на сцені без затвердження Національної телерадіо компанії України. "Зайвий" шпагат призведе до штрафу;

• артистка має терміново передати авторські права на пісню, що належать світовому лейблу Warner Music (про ці права було відомо до початку конкурсу);

• MARUV треба чітко виконувати будь-які вимоги і вказівки НСТУ. (За її словами, її можуть змусити танцювати на Дні народження у якогось віце-прем'єра, а в разі відмови – дискваліфікація і штраф. А ще – компенсація збитків НСТУ).

• MARUV заборонено спілкуватися з журналістами без узгодження з НСТУ. (А це вже – порушення свободи слова і права людини).

За порушення будь-якого пункту – артистка заплатить 2 мільйони гривень штрафу.

До всього, поїздку на Євробачення артистка має фінансувати сама собі і своїй групі підтримки.

Хто проводив відбір артистів і що з того вийшло

MARUV не перша скандальна учасниця цьогорічного українського відбору на Євробачення.

Ще у півфіналах з'ясувалося, що Юлія Юріна з YUKO – громадянка Росії. А сестри Опанасюк з дуету AnnaMaria – дочки матері-приспішниці "прем'єра" Аксьонова і "заслуженої "визволительки Криму" та батька-судді окупаційної влади (пішов з посади 2 роки тому, тобто, значно пізніше після анексії півострова).

Процес відбору на Євробачення проводив канал СТБ. (Що належить до StarLightMedia. Яка, з останнього, "прославилась" серіалом "Кріпосна", знятим російською мовою. І в якому українці знову – недалекі роботяги, а росіяни – благородна інтелігенція).

Саме СТБ обирали продюсерів, що займатимуться цим шоу. А вже ті мали підбирати артистів для участі у відборі (на власний розсуд), перевіряти (або ні) їх та допускати до півфіналів. На їхній совісті – такий склад учасників.

Але і на совісті НСТУ теж. Причина, ймовірно, у грошах. Процес відбору і організація шоу такого рівня – недешеві. Можна припустити, що в українського суспільного телерадіомовника таких грошей немає. А от в успішного комерційного СТБ – є.

Тому й маємо таку ситуацію. НСТУ варто або самим проводити відбір, з урахуванням політичної та дипломатичної ситуації. Або, як мінімум, не самоусуватися від процесу, залишаючи його на розсуд крупних шоу-бізнесменів. А чіткі правила участі в конкурсі варто встановити до його початку, а не змінювати їх вже пост-фактум, зауважив політичний експерт Валерій Димов.