22:42
13 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Блоги Олекса Коба
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Олекса Коба

      Серіал "Кріпосна" – для кріпосних

      1708
      Кріпацтво не таке страшне?
      Кріпацтво не таке страшне? / Фото з відкритих джерел

      Через кілька днів після річниці розстрілів на Майдані, на екрани СТБ вийде серіал "Кріпосна". Автори віднесли своє творіння до жанру історичної костюмованої драми. І з ними не посперечаєшся, бо вихід цієї стрічки направду є драматичним.

      Ні, цей серіал не про драматичні події, що спіткали Кирило-Мефодіївське товариство, підпільні українські організації та митців, які в цей час всупереч обставинам засівали підгрунття майбутніх українських рухів. Цей фільм про тупих кріпосних українців, які постають гротескно-шароварськими вже з самого тизеру. Та інтелегентів росіян, які звісно дуже сильно різняться з бідним бидлом в усіх аспектах.

      Читайте також: Квоти в дії: скільки ефірного часу на телебаченні зайняла українська мова

      "Кріпосна" це якісь збірні з бразильских серіалів та сучасних російських стрічок про служниць, які "не такі, як усі" і можуть виколядувати місце у ліжку пана. Шаблонні і стереотипні речі, з одразу закладеним сюжетом та кінцівкою, можна пізнати подивившись кілька хвилинний трейлер. Коротке відео мовою образів розповідає нам, що кріпацтво не таке страшне, як його малював Шевченко. Трейлер одразу закладає ідеї, що українці прості роботяги і, мабуть, тому зображені інтелегентими росіяни великодушно погодились ними керувати.

      Ну а те, що 100 років тому в Україні ніхто не говорив українською, за версією цього серіалу, ви, скоріш за все, вже здогадались. Щоправда і мотиви такого рішення теж цілком зрозумілі. Стрічку буде вигідно продати північним сусідам. Вони неодмінно зацінять усі прогини українських студій і разом з цього посміються.

      Але найсумніше в цьому навіть не те, що її автори вивчали історію за підручниками російської середньої школи чи російського телебачення. І не те, що стрічка вийде порушуючи мовні квоти, через кілька днів після розстрілів. А те, що стрічку дивитимуться українці, сміюючись над викривленою історією своїх пращурів, тим самим, легітимізуючи її зйомки та існування.

      Читайте також: В Італії відкрили "представництво ДНР", – російські ЗМІ
      blog_ava
      "Лягай, бандеро": скандальний поліцейський розповів свою версію, а Кива "вчинив би ще жорсткіше"
      сьогодні
      6030
      Автор: Олекса Коба
      Теги: Новини України Російська пропаганда Кіно Публікації Мовні квоти
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сьогодні , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1257
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      539
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      сьогодні , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 189
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      4936
      Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
      сьогодні , 18:01 Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
      157
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук