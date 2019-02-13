Серіал "Кріпосна" – для кріпосних

Через кілька днів після річниці розстрілів на Майдані, на екрани СТБ вийде серіал "Кріпосна". Автори віднесли своє творіння до жанру історичної костюмованої драми. І з ними не посперечаєшся, бо вихід цієї стрічки направду є драматичним.

Ні, цей серіал не про драматичні події, що спіткали Кирило-Мефодіївське товариство, підпільні українські організації та митців, які в цей час всупереч обставинам засівали підгрунття майбутніх українських рухів. Цей фільм про тупих кріпосних українців, які постають гротескно-шароварськими вже з самого тизеру. Та інтелегентів росіян, які звісно дуже сильно різняться з бідним бидлом в усіх аспектах.

Читайте також: Квоти в дії: скільки ефірного часу на телебаченні зайняла українська мова

"Кріпосна" це якісь збірні з бразильских серіалів та сучасних російських стрічок про служниць, які "не такі, як усі" і можуть виколядувати місце у ліжку пана. Шаблонні і стереотипні речі, з одразу закладеним сюжетом та кінцівкою, можна пізнати подивившись кілька хвилинний трейлер. Коротке відео мовою образів розповідає нам, що кріпацтво не таке страшне, як його малював Шевченко. Трейлер одразу закладає ідеї, що українці прості роботяги і, мабуть, тому зображені інтелегентими росіяни великодушно погодились ними керувати.

Ну а те, що 100 років тому в Україні ніхто не говорив українською, за версією цього серіалу, ви, скоріш за все, вже здогадались. Щоправда і мотиви такого рішення теж цілком зрозумілі. Стрічку буде вигідно продати північним сусідам. Вони неодмінно зацінять усі прогини українських студій і разом з цього посміються.

Але найсумніше в цьому навіть не те, що її автори вивчали історію за підручниками російської середньої школи чи російського телебачення. І не те, що стрічка вийде порушуючи мовні квоти, через кілька днів після розстрілів. А те, що стрічку дивитимуться українці, сміюючись над викривленою історією своїх пращурів, тим самим, легітимізуючи її зйомки та існування.