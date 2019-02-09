В Італії відкрили "представництво ДНР", – російські ЗМІ

В Італії у Вероні відкрили друге "представництво" самопроголошеної "ДНР". Церемонія відкриття відбувалася у суботу, 9 лютого.

Голову "представництва" Пальмарино Дзоккателлі сказав, що "у наші завдання буде входити поширення правдивої інформації про те, що відбувається в Донбасі, яка досі замовчується офіційними ЗМІ", пише ТАСС.

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Він додав, що мета так званого "представництва" привернути суспільну увагу до проблеми, яка "залишається невирішеною".

Ми регулярно направляємо на Донбас наші делегації, в тому числі за участю італійських політиків. Передаємо зібрану тут допомогу, ліки населенню,

– сказав Пальмарино Дзоккателлі.

Так званий "голова" заявив, що він сам неодноразово особисто бував у зоні конфлікту на сході України.

Самопроголошене керівництво окупованого Донецька заявило, що 14 грудня 2016 року за участі представників трьох італійських партій, що декларують праву ідеологію, у Турині було відкрите "представництво ДНР". Цю інформацію підтвердила італійська команда проекту Stopfake.org, що займається спростуванням неправдивої інформації про події в Україні. В Stopfake наголосили, що інформація не є фейком.

Посол України в Італії Євген Перелигін наголосив, що бойовиків в Італії легалізувати не збираються, а шоу з відкриттям "представництва ДНР" у Турині – провокація проросійських сил.