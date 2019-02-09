В Италии открыли "представительство ДНР", – российские СМИ

В Италии в Вероне открыли второе "представительство" самопровозглашенной "ДНР". Церемония открытия проходила в субботу, 9 февраля.

Глава "представительства" Пальмарино Дзоккателли сказал, что "в наши задачи будет входить распространение правдивой информации о том, что происходит в Донбассе, которая до сих пор замалчивается официальными СМИ", пишет ТАСС.

Читайте также: Месть Москвы: оккупационная власть хочет закрыть главный храм ПЦУ в Крыму

Он добавил, что цель так называемого "представительства" привлечь общественное внимание к проблеме, которая "остается нерешенной".

Мы регулярно направляем на Донбасс наши делегации, в том числе с участием итальянских политиков. Передаем собранную здесь помощь, лекарства населению,

– сказал Пальмарино Дзоккателли.

Так называемый "глава" заявил, что он сам неоднократно лично бывал в зоне конфликта на востоке Украины.

Самопровозглашенное руководство оккупированного Донецка заявило, что 14 декабря 2016 года при участии представителей трех итальянских партий, декларирующих правую идеологию, в Турине было открыто "представительство ДНР". Эту информацию подтвердила итальянская команда проекта Stopfake.org, что занимается опровержением ложной информации о событиях в Украине. В Stopfake отметили, что информация не является фейком.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин отметил, что боевиков в Италии легализовать не собираются, а шоу с открытием представительства ДНР" в Турине – провокация пророссийских сил.