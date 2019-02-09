17:59
9 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путешествия "героев" Путина. Верблюжья сила России
      Вєсті Кремля
      23:44, 8 февраля
      Вести.UA: Охранник для Януковича. Долговременные заработки Насирова
      Вєсті.UA
      22:23, 8 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, 8 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Выборы как праздник
      Згадати все
      00:55, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В Италии открыли "представительство ДНР", – российские СМИ

      24 Читати новину українською
      В Италии открыли "представительство ДНР"
      В Италии открыли "представительство ДНР" / Фото из открытых источников

      В Италии в Вероне открыли второе "представительство" самопровозглашенной "ДНР". Церемония открытия проходила в субботу, 9 февраля.

      Глава "представительства" Пальмарино Дзоккателли сказал, что "в наши задачи будет входить распространение правдивой информации о том, что происходит в Донбассе, которая до сих пор замалчивается официальными СМИ", пишет ТАСС.

      Читайте также: Месть Москвы: оккупационная власть хочет закрыть главный храм ПЦУ в Крыму

      Он добавил, что цель так называемого "представительства" привлечь общественное внимание к проблеме, которая "остается нерешенной".

      Мы регулярно направляем на Донбасс наши делегации, в том числе с участием итальянских политиков. Передаем собранную здесь помощь, лекарства населению,
      – сказал Пальмарино Дзоккателли.

      Так называемый "глава" заявил, что он сам неоднократно лично бывал в зоне конфликта на востоке Украины.

      Самопровозглашенное руководство оккупированного Донецка заявило, что 14 декабря 2016 года при участии представителей трех итальянских партий, декларирующих правую идеологию, в Турине было открыто "представительство ДНР". Эту информацию подтвердила итальянская команда проекта Stopfake.org, что занимается опровержением ложной информации о событиях в Украине. В Stopfake отметили, что информация не является фейком.

      Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин отметил, что боевиков в Италии легализовать не собираются, а шоу с открытием представительства ДНР" в Турине – провокация пророссийских сил.

      blog_ava
      Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака
      сегодня
      1397
      Теги: Новости Украины Российская пропаганда Украина – Россия Новости России Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Відкритий діалог" Порошенка: гучна і порожня назва
      сегодня , 17:59 "Відкритий діалог" Порошенка: гучна і порожня назва
      Анастасія Кримова 2
      Транзит русского газа через Украину: быть или не быть?
      сегодня , 16:04 Транзит русского газа через Украину: быть или не быть?
      Олександр Гаврутенко 1133
      Сіландія, Тувалу, Нгване та інші: про цікавинки цікавих країн
      сегодня , 12:00 Сіландія, Тувалу, Нгване та інші: про цікавинки цікавих країн
      Блог Медіа 415
      Вдохновленные цветом: смелый проект современных апартаментов во Львове от украинских дизайнеров
      сегодня , 11:37 Вдохновленные цветом: смелый проект современных апартаментов во Львове от украинских дизайнеров
      183
      История белоруса, который воюет за Украину
      сегодня , 08:40 История белоруса, который воюет за Украину
      Повернись живим 1170
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Пророссийские силы имеют реальный шанс победить на выборах в Украине, – Atlantic Council
       21 ноября 2018 , 15:48
      Террористы начинают использовать более мощную артиллерию
       26 апреля 2015 , 08:42 1
      Полузащитник сборной Украины может не помочь Шахтеру в матче Лиги чемпионов
       22 октября 2018 , 17:55
      Названы самые популярные авто разных регионах Украины
       22 января , 16:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук