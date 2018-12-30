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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Квоти в дії: скільки ефірного часу на телебаченні зайняла українська мова

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      Українська мова зайняла 92% ефірного часу на телебаченні, – представник Нацради
      Українська мова зайняла 92% ефірного часу на телебаченні, – представник Нацради / Фото з відкритих джерел

      Частка української мови в ефірі загальнонаціональних каналів у 2018 році становить 92%, на радіо – 86%. Натомість вплив Росії значно зменшився.

      Такі дані член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

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      Він наголосив, що "російський вплив" на ефір впав до історичного мінімуму – 7%.

      Завдяки "європейським" квотам, у 2018 році український телевізійний контент в ефірі загальнонаціональних телеканалів складає 79%, контент країн ЄС, США та Канади – 14%,
      – написав Костинський.

      Представник Нацради також зазначив, що завдяки введеним квотам на телебаченні та радіо частка української мови в ефірах значно збільшилась.

      "Частка української мови, згідно з вимогами законодавства, в ефірі загальнонаціональних телеканалів становить в середньому 92%, в ефірі загальнонаціональних радіостанцій – 86%", – пояснив він.

      Так, за підсумками двох років дії квот, більше половини пісень в ефірі українських радіостанцій звучать саме українською мовою. Він також повідомив, що в рамках виконання закону про мовні квоти Нацраді довелось оштрафувати 21 радіостанцію на понад 1,7 мільйона гривень.

      Теги: Новини політики мовне питання Новини України ЗМІ Мовні квоти
      Джерело: 24 Канал
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