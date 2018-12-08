Як один з найбільших телеканалів країни став рупором кремлівської пропаганди

6 грудня митрополит УПЦ МЦ Онуфрій нагородив керівництво та співробітників телеканалу "Інтер", який часто агітує проти самостійної української церкви та рекламує кремлівський варіант християнства, орденами за "працю на ниві духовного просвітництва".

Це не релігійний канал, а один з найбільших мовників України. Та щоранку там демонструють сюжети про паломників, ченців і церковні зв'язки з Росією. А щосуботи в ефір виходить 10-хвилинна програма "Слово предстоятеля", яку веде очільник Московського патріархату.

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За таку пропаганду Онуфрій в боргу не залишився. Одним працівникам телеканалу "Інтер" вручили Орден Нестора Літописця, іншим – медалі Князя Володимира.



Нагородження працівників телеканалу "Інтер" УПЦ МП//Фото: прес-служба УПЦ МП

Нагороди в стінах Лаври роздавав сам її настоятель отець Павло. Той самий, до якого нещодавно з обшуками навідувалася СБУ і який кляне журналістів інших каналів. Проте Інтер у нього з Онуфрієм – в пошані.

Ви словом проповіді можете наставити людей на шлях, який веде до Бога. Сьогодні телебачення є практично рівноапостольним служінням, і від вас залежить безпосередньо, яку інформацію отримують люди. І коли ви приносите в серця людей спокій, то це є тим засобом, який гасить полум’я ненависті й ворожнечі,

– звертався до журналістів митрополит Московського патріархату.

Очолює медіа-групу Анна Безлюдна. Говорити про нагородження своїх працівників вона відмовилася. Шеф-редактором каналу є її двоюрідний брат Антон Нікітін, який зняв цілий фільм про ченців гори Афон.



Шеф-редактор каналу Антон Нікітін та митрополит Онуфрій

Щороку в День Хрещення Русі "Інтер" запускає релігійний марафон: під час цьогорічного про віру поговорили навіть з боксером Олександром Усиком.

"Інтер" щодня дивляться до чотирьох мільйонів українців. Це – один з дев'яти каналів медіагрупи олігарха Дмитра Фірташа та заступника голови фракції "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна.

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В ефірі часто з'являється реклама його партії й колега по фракції Вадим Новинський, відомий прибічник радикального московського православ'я в Україні. Разом з Онуфрієм вони відчайдушно засуджують незалежність української церкви й отримання Томосу.

"Томос – це обмеження нашої свободи. Нам цього не потрібно. У нас все є, у нас все своє", – переконаний очільник УПЦ МЦ.

Через антиукраїнські настрої телеканал часто пікетують.

Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи у столиці,

– заявив один з ведучих каналу Андрій Доманський під час концерту до Дня перемоги.

Вирізати цю цитату керівництво каналу відмовилося. Через це учасники Нацкорупусу закидали будівлю "Інтера" коктейлями Молотова.



Будівлю "Інтера" закидали коктейлями Молотова через антиукраїнські настрої

Тоді Національна рада з питань телебачення і радіо оштрафувала канал на чотири мільйони гривень, та ліцензію на сім років все-таки продовжила.

Це попри те, що "Інтер" прихистив у себе російських пропагандистів, зокрема Марію Столярову, яку два роки тому таки депортували з України. І ледь не щодня транслює російські серіали, а ще не дотримується мовної квоти.

Варто додати, що телеканал "Інтер" неодноразово опинявся в центрі скандалів. Наприклад, у Києві з'явилися сітілайти, які рекламували трансляцію російського Чемпіонату світу з футболу на телеканалах групи "Інтер". Зауважимо, агітація була написана російською мовою.

До слова, під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату СБУ викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.