Как один из крупнейших телеканалов страны стал рупором кремлевской пропаганды

6 декабря митрополит УПЦ МЦ Онуфрий наградил руководство и сотрудников телеканала "Интер", который часто агитирует против самостоятельной украинской церкви и рекламирует кремлевский вариант христианства, орденами "за труд на ниве духовного просвещения".

Это не религиозный канал, а один из крупнейших вещателей Украины. И каждое утро там демонстрируют сюжеты о паломниках, монахах и церковных связях с Россией. А каждую субботу в эфир выходит 10-минутная программа "Слово предстоятеля", которую ведет глава Московского патриархата.

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За такую пропаганду Онуфрий в долгу не остался. Одним работникам телеканала "Интер" вручили Орден Нестора Летописца, другим – медали Князя Владимира.

Награждение работников телеканала "Интер" УПЦ МП//Фото: пресс-служба УПЦ МП

Награды в стенах Лавры раздавал сам ее настоятель отец Павел. Тот самый, к которому недавно с обысками наведывалась СБУ и который клянет журналистов других каналов. Однако Интер у него с Онуфрием в почете.

Вы словом проповеди можете наставить людей на путь, который ведет к Богу. Сегодня телевидение есть практически равноапостольным служением, и от вас напрямую зависит, какую информацию получают люди. И когда вы приносите в сердца людей покой, то это является тем средством, который гасит пламя ненависти и вражды,

– обращался к журналистам митрополит Московского патриархата.

Возглавляет медиа-группу Анна Безлюдная. Говорить о награждении своих работников она отказалась. Шеф-редактором канала является ее двоюродный брат Антон Никитин, который снял целый фильм про монахов горы Афон.

Шеф-редактор канала Антон Никитин и митрополит Онуфрий

Ежегодно в День Крещения Руси "Интер" запускает религиозный марафон: во время нынешнего о вере поговорили даже с боксером Александром Усиком.

"Интер" ежедневно смотрят до четырех миллионов украинцев. Это – один из девяти каналов медиагруппы олигарха Дмитрия Фирташа и заместителя председателя фракции "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина.

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В эфире часто появляется реклама его партии и коллега по фракции Вадим Новинский, известный сторонник радикального московского православия в Украине. Вместе с Онуфрием они отчаянно осуждают независимость украинской церкви и получение Томоса.

"Томос – это ограничение нашей свободы. Нам этого не нужно. У нас все есть, у нас все свое", – убежден глава УПЦ МЦ.

Из-за антиукраинских настроений телеканал часто пикетируют.

Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в столице,

– заявил один из ведущих канала Андрей Доманский во время концерта ко Дню победы.

Вырезать эту цитату руководство канала отказалось. За это участники Нацкорупуса забросали здание "Интера" коктейлями Молотова.

Здание "Интера" забросали коктейлями Молотова из-за антиукраинских настроений

Тогда Национальный совет по вопросам телевидения и радио оштрафовал канал на четыре миллиона гривен, но лицензию на семь лет все-таки продолжила.

Это несмотря на то, что "Интер" приютил у себя российских пропагандистов, в частности Марию Столярову, которую два года назад таки депортировали из Украины. И едва ли не ежедневно транслирует российские сериалы, а еще не соблюдает языковой квоты.

Стоит добавить, что телеканал "Интер" неоднократно оказывался в центре скандалов. Например, в Киеве появились ситилайты, которые рекламировали трансляцию российского Чемпионата мира по футболу на телеканалах группы "Интер". Заметим, агитация была написана на русском языке. Кроме того, в начале мая в сети распространили фрагмент концерта ко Дню Победы, который должен был выйти на "Интере" 9 числа. В обществе вызвали волну возмущения слова ведущих мероприятия о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

К слову, во время обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата СБУ разоблачила сеть распространения материалов, разжигающих религиозную вражду.