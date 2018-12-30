Квоты в действии: сколько эфирного времени на телевидении занял украинский язык

Доля украинского языка в эфире общенациональных каналов в 2018 году составляет 92%, на радио – 86%. Зато влияние России значительно уменьшилось.

Такие данные член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский обнародовал на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что "российское влияние" на эфир упало до исторического минимума – 7%.

Благодаря "европейским" квотам, в 2018 году украинский телевизионный контент в эфире общенациональных телеканалов составляет 79%, контент стран ЕС, США и Канады – 14%,

– написал Костинский.

Представитель Нацсовета также отметил, что благодаря введенным квотам на телевидении и радио доля украинского языка в эфирах значительно увеличилось.

"Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций – 86%", – объяснил он.

Да, по итогам двух лет действия квот, более половины песен в эфире украинских радиостанций звучат именно на украинском языке. Он также сообщил, что в рамках выполнения закона о языковых квотах Нацсовету пришлось оштрафовать 21 радиостанцию ​​более чем 1,7 миллиона гривен.