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      Квоты в действии: сколько эфирного времени на телевидении занял украинский язык

      18 Читати новину українською
      Украинский язык занял 92% эфирного времени на телевидении, – представитель Нацсовета
      Украинский язык занял 92% эфирного времени на телевидении, – представитель Нацсовета / Фото из открытых источников

      Доля украинского языка в эфире общенациональных каналов в 2018 году составляет 92%, на радио – 86%. Зато влияние России значительно уменьшилось.

      Такие данные член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский обнародовал на своей странице в Facebook.

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      Он отметил, что "российское влияние" на эфир упало до исторического минимума – 7%.

      Благодаря "европейским" квотам, в 2018 году украинский телевизионный контент в эфире общенациональных телеканалов составляет 79%, контент стран ЕС, США и Канады – 14%,
      – написал Костинский.

      Представитель Нацсовета также отметил, что благодаря введенным квотам на телевидении и радио доля украинского языка в эфирах значительно увеличилось.

      "Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций – 86%", – объяснил он.

      Да, по итогам двух лет действия квот, более половины песен в эфире украинских радиостанций звучат именно на украинском языке. Он также сообщил, что в рамках выполнения закона о языковых квотах Нацсовету пришлось оштрафовать 21 радиостанцию ​​более чем 1,7 миллиона гривен.

      Теги: Новости политики языковый вопрос Новости Украины СМИ Языковые квоты
      Источник: 24 Канал
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