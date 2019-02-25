Чому виник скандал навколо учасників України на Євробаченні?

Скандал на фіналі Євробачення в Україні пов'язаний з тим, що правила відбору не дуже прозорі. І для уникнення скандалів на майбутнє потрібно встановити чіткі правила до початку конкурсу, а не змінювати їх вже пост-фактум.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Димов.

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За словами політолога, комісії з відбору учасників на Євробачення потрібно встановити чіткі правила до початку конкурсу, а не після нього. І в Україні є для цього законодавча база, не утискаючи право виконавців на культурну творчість.

Учасник не повинен відвідувати Крим після 2014 року. Є закон стосовно того, що Росія – агресор. І на його підставі можна виписати правила щодо гастролей у РФ. Щоб це не були якісь російські шлягери, а роялті від виконання цих пісень не осідало в Росії. Щоб такі учасники не піднімали свою популярність за рахунок подібних скандалів – девальвації бренду Україна,

– зауважує Валерій Димов.

Експерт наголошує: чи розуміють організатори конкурсу, що у війні Росії проти України інформаційний, культурний фронт є важливі і найбільш стратегічні? Адже Кремль розглядає Україну ментально як територію руского міра.

"Росіяни уже в свій пропаганді використовують дует ANNA MARIA і Maruv. Ці скандали привернули до них увагу, підняли капіталізацію цим виконавцям для виступу в Росії. Вони вже на свої роти повісили вищий цінник. От і відповідь: у нас війна чи бізнес для когось", – підкреслив Димов.

Чому виник скандал навколо участі MARUV на Євробаченні-2019 від України?У фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV здобула перемогу і виборола право представляти Україну на Міжнародному конкурсі. За результатами голосування глядачів та журі конкурсу, вона отримала 11 балів.



Проте чимало українців виступили проти того, аби артистка їхала на конкурс. Причиною жорсткої критики стало те, що MARUV продовжує гастролювати Росією. Сама дівчина переконує, що виступами на території країни-агресора сприяти "миру між країнами".



При цьому Maruv заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. Maruv додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".



Учасниці дуету ANNA MARIA (сестри Опанасюк) потрапили у гучний скандал перед Нацвідбором Євробачення-2019, адже відмовилися визнати війну Росії проти України та незаконну анексію Криму.

Чи згідні ви з перемогою MARUV на Нацвідборі Євробачення-2019?