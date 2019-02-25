14:36
25 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Почему возник скандал вокруг участников Украины на Евровидении?

      353 Читати новину українською
      MARUV и дуэт ANNA MARIA подыгрывают России?
      MARUV и дуэт ANNA MARIA подыгрывают России? / Фото из Facebook Maruv

      Скандал на финале Евровидения в Украине связан с тем, что правила отбора не очень прозрачные. И для избежания скандалов на будущее нужно установить четкие правила до начала конкурса, а не менять их уже пост-фактум.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валерий Дымов.

      Читайте также: Я готова отказаться от выступлений в России ради участия в Евровидении, – MARUV

      По словам политолога, комиссии по отбору участников на Евровидение нужно установить четкие правила до начала конкурса, а не после него. И в Украине есть для этого законодательная база, без ущемления права исполнителей на культурное творчество.

      Участник не должен посещать Крым после 2014 года. Есть закон относительно того, что Россия – агрессор. И на его основании можно выписать правила относительно гастролей в РФ. Чтобы это не были какие-то российские шлягеры, а роялти от исполнения этих песен не оседало в России. Чтобы такие участники не поднимали свою популярность за счет подобных скандалов – девальвации бренда Украина,
      – отмечает Валерий Дымов.

      Эксперт подчеркивает: понимают ли организаторы конкурса, что в войне России против Украины информационный, культурный фронт важные и наиболее стратегические? Ведь Кремль рассматривает Украину ментально как территорию русского мира.

      "Россияне уже в свой пропаганде используют дуэт ANNA MARIA и MARUV. Эти скандалы привлекли к ним внимание, подняли капитализацию этим исполнителям для выступлений в России. Они уже на свои рты повесили высокий ценник. Вот и ответ: у нас война или бизнес для кого-то", – подчеркнул Дымов.

      Почему возник скандал вокруг участия MARUV на Евровидении-2019 от Украины? В финале нацотбора на Евровидение-2019 MARUV одержала победу и завоевала право представлять Украину на Международном конкурсе. По результатам голосования зрителей и жюри конкурса, она получила 11 баллов.

      Однако многие украинцы выступили против того, чтобы артистка ехала на конкурс. Причиной жесткой критики стало то, что MARUV продолжает гастролировать в России. Сама девушка убеждает, что выступлениями на территории страны-агрессора способствует "мира между странами".

      При этом MARUV заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, так как ее близкие потеряли дома, на Донбассе, и ей об этом очень тяжело говорить. MARUV добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы это наконец закончилось".

      Участницы дуэта ANNA MARIA (сестры Опанасюк) попали в громкий скандал перед Нацотбором на Евровидение-2019, так как отказались признать войну России против Украины и незаконную аннексию Крыма.

      Согласны ли вы с победой MARUV на Нацотборе Евровидения-2019?

       

       

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на февраль 2019: важные советы
      сегодня
      16314
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе MARUV Евровидение 2019 Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Борьба с теневой экономикой и финансовым неравенством: как навести порядок с ФОПами
      сегодня , 13:30 Борьба с теневой экономикой и финансовым неравенством: как навести порядок с ФОПами
      Сергій Фурса 24
      Победители премии Оскар-2019: список
      сегодня , 12:39 Победители премии Оскар-2019: список
      7766
      Безбарьерность в школах: приспособлены ли учебные заведения Украины для детей с инвалидностью
      сегодня , 12:01 Безбарьерность в школах: приспособлены ли учебные заведения Украины для детей с инвалидностью
      Лев Парцхаладзе 194
      Почему витамин C не помогает при простуде: объясняет Супрун
      сегодня , 13:30 Почему витамин C не помогает при простуде: объясняет Супрун
      63
      Столична комуналка: киян винищують як клас?
      сегодня , 09:59 Столична комуналка: киян винищують як клас?
      Наталія Лебідь 913
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В Кривом Роге провели вече за честные выборы
       20 марта 2016 , 19:38
      Ромы отказались покидать село в Одесской области из-за убийства ребенка
       29 августа 2016 , 14:02 7
      Лидер Динамо отметил негативные стороны капитанской повязки Динамо
       24 октября 2018 , 17:45
      Skoda Scala представлена официально: характеристики, фото, видео
       7 декабря 2018 , 12:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук