Почему возник скандал вокруг участников Украины на Евровидении?

Скандал на финале Евровидения в Украине связан с тем, что правила отбора не очень прозрачные. И для избежания скандалов на будущее нужно установить четкие правила до начала конкурса, а не менять их уже пост-фактум.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валерий Дымов.

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По словам политолога, комиссии по отбору участников на Евровидение нужно установить четкие правила до начала конкурса, а не после него. И в Украине есть для этого законодательная база, без ущемления права исполнителей на культурное творчество.

Участник не должен посещать Крым после 2014 года. Есть закон относительно того, что Россия – агрессор. И на его основании можно выписать правила относительно гастролей в РФ. Чтобы это не были какие-то российские шлягеры, а роялти от исполнения этих песен не оседало в России. Чтобы такие участники не поднимали свою популярность за счет подобных скандалов – девальвации бренда Украина,

– отмечает Валерий Дымов.

Эксперт подчеркивает: понимают ли организаторы конкурса, что в войне России против Украины информационный, культурный фронт важные и наиболее стратегические? Ведь Кремль рассматривает Украину ментально как территорию русского мира.

"Россияне уже в свой пропаганде используют дуэт ANNA MARIA и MARUV. Эти скандалы привлекли к ним внимание, подняли капитализацию этим исполнителям для выступлений в России. Они уже на свои рты повесили высокий ценник. Вот и ответ: у нас война или бизнес для кого-то", – подчеркнул Дымов.

Почему возник скандал вокруг участия MARUV на Евровидении-2019 от Украины? В финале нацотбора на Евровидение-2019 MARUV одержала победу и завоевала право представлять Украину на Международном конкурсе. По результатам голосования зрителей и жюри конкурса, она получила 11 баллов.



Однако многие украинцы выступили против того, чтобы артистка ехала на конкурс. Причиной жесткой критики стало то, что MARUV продолжает гастролировать в России. Сама девушка убеждает, что выступлениями на территории страны-агрессора способствует "мира между странами".



При этом MARUV заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, так как ее близкие потеряли дома, на Донбассе, и ей об этом очень тяжело говорить. MARUV добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы это наконец закончилось".



Участницы дуэта ANNA MARIA (сестры Опанасюк) попали в громкий скандал перед Нацотбором на Евровидение-2019, так как отказались признать войну России против Украины и незаконную аннексию Крыма.

Согласны ли вы с победой MARUV на Нацотборе Евровидения-2019?