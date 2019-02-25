Кто виноват в "ватных" участниках нацотбора на Евровидение-2019

Украинский отбор на Евровидение-2019 снова оскандалился. Но – куда масштабнее предыдущих разов. К участию в шоу допустили сомнительного "качества" артистов, достижения победительницы вызвали ряд политических вопросов. В целом нам продемонстрировали спорный уровень ответственности организаторов отбора.

Кто выбирает участника Евровидения от Украины

Это делает Национальная общественная телерадиокомпания Украины – украинский общественный телерадиовещатель.

НОТУ по результатам национального отбора подтверждает или нет кандидатуру победителя для участия в "Евровидении" в качестве представителя от Украины. Подписывает с артистом контракт.

Сам отбор НОТУ не проводит, позволяет это делать другой телекомпании.

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Почему участие MARUV в Евровидении поставили под сомнение

Потому что она не скрывала, что гастролирует в России. Заявила, что таким образом "несет мир". Украинские чиновники, в частности, вице-премьер Вячеслав Кириленко, заявили, что в условиях войны с Россией такая артистка никак не может представлять Украину в Европе. Ибо как тогда объяснить европейцам, почему Украина требует от них санкций для России?

Поэтому НОТУ подумала и решила установить для потенциально ненадежной артистки жесткие условия участия в Евровидении.

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Какие условия поставили MARUV

Главная – певица должна отменить концерты в России. До сих пор она планировала "сольники" в Москве и Петербурге в апреле. И она говорит, что согласна пойти на это.

Другими деталями договора с НОТУ поделилась сама MARUV:

• запрещена любая импровизация на сцене без утверждения Национальной телерадиокомпании Украины. "Лишний" шпагат приведет к штрафу;

• артистка должна срочно передать авторские права на песню, что принадлежат мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса);

• MARUV надо четко выполнять любые требования и указания НОТУ. (По ее словам, ее могут заставить танцевать на дне рождения у какого-то вице-премьера, а в случае отказа – дисквалификация и штраф. А еще – компенсация убытков НОТУ).

• MARUV запрещено общаться с журналистами без согласования с НОТУ. (А это уже – нарушение свободы слова и права человека).

За нарушение любого пункта – артистка заплатит 2 миллиона гривен штрафа.

Ко всему, поездку на Евровидение себе и своей группе поддержки артистка должна финансировать сама.

Кто проводил отбор артистов и что из этого вышло

MARUV не первая скандальная участница украинского отбора на Евровидение.

Еще в полуфиналах выяснилось, что Юлия Юрина из YUKO – гражданка России. А сестры Опанасюк из дуэта АннаМария – дочки матери-приспешницы "премьера" Аксенова и "заслуженной" освободительницы Крыма" и отца-судьи оккупационной власти (ушел с должности 2 года назад, то есть значительно позже после аннексии полуострова).

Процесс отбора на Евровидение проводил канал СТБ. (Что относится к StarLightMedia. Которая, из последнего, "прославилась" сериалом "Крепостная", снятым на русском языке. И в котором украинцы опять – недалекие работяги, а русские – благородная интеллигенция).

Именно СТБ выбирала продюсеров, которые будут заниматься этим шоу. А уже те должны подбирать артистов для участия в отборе (на собственное усмотрение), проверять (или нет) их и допускать до полуфиналов. На их совести такой состав участников.

Но и на совести НОТУ тоже. Причина, вероятно, в деньгах. Процесс отбора и организация шоу такого уровня – недешевые. Можно предположить, что у украинского общественного телерадиовещателя таких денег нет. А вот у успешного коммерческого СТБ – есть.

Поэтому и имеем такую ситуацию. НОТУ стоит или самим проводить отбор, с учетом политической и дипломатической ситуации. Или, как минимум, не самоустраняться от процесса, оставляя его на усмотрение крупных шоу-бизнесменов. А четкие правила участия в конкурсе следует установить до его начала, а не менять их уже постфактум, отметил политический эксперт Валерий Дымов.