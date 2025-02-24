В частности, важно развитие европейского ВПК. Это 24 Каналу отметил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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"Вполне понятно, что мы должны привлекать все имеющиеся ресурсы: то ли со стороны США, или со стороны европейских стран. Нам как будущему члену ЕС вполне понятно и выгодно усиление именно военной составляющей. В европейских странах – развитие непосредственно европейского ВПК", – сказал он.

Изменения пойдут на пользу

Игорь Чаленко отметил, что в Европе присутствует определенная тенденция на праворадикализм. В то же время даже либеральные силы постепенно пытаются понять необходимость дальнейшей трансформации и увеличения субъектности Европы. Движущей силой этого в ЕС выступает президент Франции Эммануэль Макрон. Другое объединительное крыло представляет премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Если говорить о Европе за пределами ЕС, о более широком понятии, то Великобритания сейчас показывает очень серьезное лидерство с точки зрения сохранения европейского крыла НАТО как одного целого. Поэтому те изменения, которые идут, думаю, пойдут на пользу,

– считает политолог.

По его словам, сейчас вопрос заключается исключительно во времени трансформации, насколько получится обеспечить необходимый темп. По состоянию на сейчас этого темпа недостаточно.