Зокрема, важливий розвиток європейського ВПК. Це 24 Каналу зауважив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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"Цілком зрозуміло, що ми маємо залучати всі наявні ресурси: чи то з боку США, чи з боку європейських країн. Нам як майбутньому члену ЄС цілком зрозуміле і вигідне посилення саме військової складової. У європейських країнах – розвиток безпосередньо європейського ВПК", – сказав він.

Зміни підуть на користь

Ігор Чаленко зазначив, що у Європі присутня певна тенденція на праворадикалізм. Водночас навіть ліберальні сили оступово намагаються зрозуміти необхідність подальшої трансформації та збільшення суб'єктності Європи. Рушійною силою цього у ЄС виступає президент Франції Еммануель Макрон. Інше об’єднавче крило представляє прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Якщо говорити про Європу поза межами ЄС, про ширше поняття, то Велика Британія зараз показує дуже серйозне лідерство з погляду збереження європейського крила НАТО як одного цілого. Тому ті зміни, які йдуть, думаю, підуть на користь,

– вважає політолог.

За його словами, зараз питання полягає виключно у часі трансформації, наскільки вийде забезпечити необхідний темп. Станом на зараз цього темпу недостатньо.