Изменения неизбежны: Земля нагревается быстрее, чем считалось, последствий все труднее избежать

Земля нагревается быстрее, чем до сих пор считали ученые. В частности, это является результатом человеческой деятельности. В то же время возможностей избежать катастрофических последствий изменения климата становится все меньше.

Однако пока на климатические изменения еще можно повлиять. Об этом говорится в отчете Межправительственной группы экспертов по вопросам изменений климата, опубликованном 9 августа. В документе есть информация за последние 7 лет исследований.

Читайте также Мир охвачен огнем: как климат влияет на лесные пожары

Средняя температура в мире будет расти

Эксперты пришли к выводам, что пока средняя температура в мире поднялась на 1,1 градуса по Цельсию. Согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, политики договорились не допустить повышения температуры более чем на 1,5 градуса. Превышение этой теоретически допустимой нормы может привести к уменьшению урожайности растений и в результате – к изменениям в экосистемах мира.

По словам специалистов, по любому сценарию планета в среднем нагреется на дополнительные 1,5 градуса до 2040 года. Однако если выбросы углерода не сократятся в течение ближайших лет, это случится раньше.

Ощутимое сокращение выбросов может предотвратить ухудшение изменений климата. Однако ученые считают, что это не даст возможности повернуть к менее экстремальным погодным условиям.

Возможные последствия увеличения температуры в мире

Долгосрочные последствия потепления неизбежны: будет происходить повышение уровня моря, продолжают таять ледники.

В случае резкого сокращения выбросов, глобальная температура поднимется более чем на 1,5 градуса к 2050 году. Такой уровень температуры приведет к тепловым волнам, более интенсивным штормам, засухам, наводнениям, пожарам. Их уже периодически фиксируют в Европе и США.

В отчете также говорится о том, что ранее мощные осадки выпадали раз в 10 лет, однако теперь их частота увеличилась на 30%, в то же время засуха случается на 70% чаще.

Эксперты отмечают: увеличение температуры более чем на 1,5 градуса очень изменит Землю – возможны обвалы ледников и более масштабные пожары.

Реакция на ситуацию ООН

Издание BBC обнародовало реакцию на опасения специалистов генсека ООН Антониу Гутерриша.

Отчет – красный сигнал для человечества. Если мы объединимся сейчас, то сможем избежать климатической катастрофы. У нас нет времени на задержки и оправдания,

– заявил Гутерриш.

Хотя прогнозы и неутешительные, ученые убеждены, что все еще есть шанс предотвратить ужасные последствия. Например, если вдвое сократить выбросы углерода к 2030 году, то к середине века возможно остановить рост температуры. Выбросы предлагают уменьшать с помощью технологий и массовой высадки деревьев.

Обратите внимание Пустыни, торнадо и арктическая зима: какой будет погода в Украине через 80 лет