Каждая страна имеет суверенное право решать направление своего развития. Об этом Стефанчук сказал на брифинге, сообщает 24 канал.

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Поэтому, по словам политика, никто не имеет права указывать на "красные линии".

Я, насколько знаю, по состоянию на сейчас не обсуждается и не ведется никаких вопросов относительно изменений в Конституцию Украины в части членства Украины в НАТО,

– сказал Стефанчук.

Он назвал слова посла Пристайко дискоммуникацией, поскольку дипломат является преданным сторонником интеграции Украины в НАТО.

Что этому предшествовало

Посол Украины в Великобритании в интервью BBC допустил возможность отказа Украины от вступления в Альянс, если это поможет предотвратить войну с Россией. При этом Пристайко отметил, что курс на НАТО закреплен в Конституции Украины, поэтому мы вряд ли сможем отказаться от этой цели.

Общество восприняло это заявление неоднозначно. В Офисе Президента отметили, что курс на вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.

В Министерстве иностранных дел сказали, что фразу Вадима Пристайко вырвали из контекста.

Сам Пристайко тоже пояснил, что никаких изменений в Конституцию относительно курса нет. Однако добавил, что нельзя сейчас рассчитывать на НАТО, а во избежание войны надо быть готовыми на компромиссы. Однако компромиссы эти, по его словам, касаются минских договоренностей.

Из-за такого заявления радуется Москва. Там уже успели заявить, что отказ от НАТО был бы "шагом на пути к ответу на обеспокоенности России".

Кстати, СМИ пишут, что в Киеве обсуждают вопрос отзыва посла Вадима Пристайко.

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