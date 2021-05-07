Да, мир в очередной раз увидел, что не зря кредитный рейтинг Украины соответствует среднему по Aфрике. Да, США в очередной раз увидели, что в высоких киевских кабинетах сидят люди с другими ценностями.

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Но плохо не то, что это – негативный сигнал и США недовольны.

В конце концов, у Украины могут быть свои национальные интересы и они, чисто теоретически, могут не совпадать с интересами США. Теоретически.

Проблема в том, что США недовольны, отстаивая украинские национальные интересы. Проблема в том, что разрушение корпоративного управления в принципе и в конкретном примере "Нафтогаза" – это угроза для украинских национальных интересов и кошельков украинских налогоплательщиков.

К сожалению, именно США защищают интересы украинских граждан. И очень часто защищают их от действий чиновников, которых украинские граждане избирают. И когда США недовольны – это не черная метка украинской власти. Это сигнал украинцам, что они опять могут стать беднее. Хотя и украинским чиновникам не стоит расслабляться. Дубинский им всем примером.

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И да, это может быть 100500 раз последнее американское предупреждение. Но платить за его причину будут не в США.

Платить будут украинцы.

Как оплачивали они "суверенную коррупцию" во времена Януковича. Оплачивая эти счета уже тогда, когда Янукович сбежал. А счета все приходили и приходили…

А так да, дипломатическая победа.... Чего уж там… Все прошло в теплой и дружественной обстановке…

США показывают, что они союзники Украины. Страны. Людей.

Которых не бросают, даже когда их бесят избранные этими людьми политики...