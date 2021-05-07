Увольнение Андрея Коболева из "Нафтогаза" и назначение на его должность Юрия Витренко вызвало немало вопросов у общества и международных партнеров Украины. Поэтому в правительстве подготовили для компании темник – с рекомендациями, как на них отвечать.

Текст документа обнародовало издание "Зеркало недели". В нем – шаблоны ответов на неудобные вопросы, которые могут задавать представителям "Нафтогаза" после смены руководства.

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Там, в частности, отметили что в деятельности "Нафтогаза" не было достаточно лидерства и активности на газовом рынке, чтобы укреплять позиции общества, а не олигархов.

В документе указано, что защитникам Коболева нечего сказать о проваленной добыче газа и убытках. Поэтому они пугают якобы деньгами, которые "Нафтогаз" накопил.

"Лучше бы объяснили, почему такой хороший менеджер Коболев не достиг результатов, которые сам обещал. Как по увеличению добычи газа, так и по прибыли компании", – рекомендуют указывать.

Также объясняют, как отвечать:

"Если скажут, что Витренко был назначен с нарушением антикоррупционного законодательства";

"Если скажут, что нельзя было трогать наблюдательный совет";

"Если скажут, что Евросоюз и МВФ потеряли доверие к Украине из-за решения о Коболеве";

"Если скажут, что мы не получим макрофинансовой помощи от ЕС или транш от МВФ из-за увольнения Коболева";

"Если скажут, что мы хотим забрать 57 миллиардов гривен, которые накопил "Нафтогаз", и направить их на "Большое строительство";

"Если скажут, что надо разогнать наблюдательный совет Укрзализныци, так как там ситуация еще хуже, чем в "Нафтогазе";

"Если скажут, что надо было вообще разогнать эти наблюдательные советы";

"Если скажут, что Витренко – такой же, как Коболев, и не будет снижать тарифы";

"Если скажут, что нельзя назначать Витренко из-за истории с премией";

Правительственный темник относительно ситуации с "Нафтогазом" / Документ, который появился в распоряжении "Зеркала недели"

Кроме этого, в документе также рекомендации о том, как отвечать на вопросы об условиях, которые от "Нафтогаза" получили структуры олигарха Фирташа.

А также о том, как комментировать шансы Коболева обжаловать свое увольнение в судах или призывы к Витренко ответить на вопрос западных партнеров о кадровых изменениях.

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