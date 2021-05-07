Звільнення Андрія Коболєва з "Нафтогазу" та призначення на його посаду Юрія Вітренка викликало чимало питань у суспільства та міжнародних партнерів України. Тож в уряді підготували для компанії темник – з рекомендаціями, як на них відповідати.

Текст документа оприлюднило видання "Дзеркало тижня". У ньому – шаблони відповідей на незручні питання, які можуть ставити представникам "Нафтогазу" після зміни керівництва.

До теми Вітренко заборонив правлінню "Нафтогазу" давати коментарі після їх звернення до Кабміну, – ЗМІ

Там, зокрема, наголосили що у діяльності "Нафтогазу2 не було достатньо лідерства та активності на газовому ринку, аби зміцнювати позиції суспільства, а не олігархів.

У документі вказано, що захисникам Коболєва немає що сказати про провалений видобуток газу та збитки. Тому вони лякають нібито грошима, які "Нафтогаз" накопичив.

"Краще б пояснили, чому такий хороший менеджер Коболєв не досяг результатів, яких сам обіцяв. Як по збільшенню видобутку газу, так і по прибутку компанії", – рекомендують зазначати.

Також пояснюють, як відповідати:

"Якщо скажуть, що Вітренко був призначений з порушенням антикорупційного законодавства";

"Якщо скажуть, що не можна було чіпати наглядову раду";

"Якщо скажуть, що Євросоюз та МВФ втратили довіру до України через рішення про Коболєва";

"Якщо скажуть, що ми не отримаємо макрофінансову допомогу від ЄС чи транш від МВФ через звільнення Коболєва";

"Якщо скажуть, що ми хочемо забрати 57 мільярдів гривень, які накопичив "Нафтогаз", і направити їх на "Велике будівництво";

"Якщо скажуть, що треба розігнати наглядову раду Укрзалізниці, ботам ситуація ще гірше, ніж у "Нафтогазі";

"Якщо скажуть, що треба було взагалі розігнати ці наглядові ради";

"Якщо скажуть, що Вітренко – такий самий, як Коболєв, і не буде знижувати тарифи";

"Якщо скажуть, що не можна було призначати Вітренка через історію з премією";

Урядовий темник щодо ситуації з "Нафтогазом" / Документ, який з'явився у розпорядженні "Дзеркала тижня"

Крім цього, у документі також є рекомендації про те, як відповідати на питання щодо умов, які від "Нафтогазу" отримали структури олігарха Фірташа.

А також про те, як коментувати шанси Коболєва оскаржити своє звільнення у судах чи заклики до Вітренка відповісти на запитання західних партнерів про кадрові зміни

Що відбулося у "Нафтогазі": коротко