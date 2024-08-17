Что именно изменится, объяснила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Изменения относительно воинского учета

Правительство приняло постановление о порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов.

Согласно документу, мужчины от 17 до 25 лет автоматически будут становиться на воинский учет как призывники, в том числе и те, кто находится за рубежом.

Теперь процесс учета призывников будет автоматизирован. Ребятам не придется проходить медицинскую комиссию, а все необходимые данные о них соберутся из других реестров. Это значительно сэкономит время как работникам ТЦК, так и ребятам, которые будут вставать на учет,

– отметила Екатерина Черногоренко.

Также в рамках этого постановления есть еще несколько нововведений связанных с военным учетом. В частности:

будут верифицированы данные по всем мужчинам от 16 до 60 лет за счет информационного взаимодействия с Государственной миграционной службой, Минюстом и Администрацией Государственной пограничной службы.

В Минобороны отметили, что это актуализирует данные о людях и поможет избежать ситуаций, когда повестки приходят тем, кто умер, или приговорен к лишению свободы и находится за решеткой. Кроме того, поможет исправить ошибки по персональным данным.

Мужчин от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр Оберег без прохождения ВВК.

Это будет касаться и тех, кто проживает за рубежом и оформляет себе паспорт в официальных украинских представительствах,

– подчеркнули в оборонном ведомстве.