Об этом говорится в новом постановлении Кабинета министров Украины. Также прокомментировал изменения в эфире Киев24 нардеп и член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак, информирует 24 Канал.

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В частности, одним из ключевых условий для брони является то, что сотрудник должен быть официально трудоустроен на предприятии до 18 мая 2024 года, то есть до вступления в силу нового закона о мобилизации.

"Это означает, что новые работники, даже в критически важных учреждениях, не смогут получить бронирование", – объяснил Богдан Кицак.

Часть работников потеряет бронь

Нардеп уточнил, что требование предусматривает, что в случае, если мужчины устроились на работу на критическое предприятие и получал бронь после этой даты, теперь он такой возможности лишается.

Отсюда следует, что среди тех, кто получил бронь таким образом, а это количество выросло от 900 000 до 1,6 миллиона, часть – потеряет статус забронированных.

Обратите внимание! Правительство обновило порядок бронирования работников от мобилизации, чтобы уменьшить злоупотребления на критически важных предприятиях. Новые правила требуют, чтобы предприятия соответствовали обязательным критериям. Кроме того, критичность предприятия может быть аннулирована в случае наличия нарушений. Забронировать работников можно будет через Дия. Изменения заработают с 1 декабря.