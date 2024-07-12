В Генштабе ВСУ отметили, что руководство ВСУ уделяет особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права во всех аспектах военной деятельности. Как известно, Россия не придерживается международного права и казнила по меньшей мере 61 украинского военнопленного.

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Что известно об изменениях, которые ввел Генштаб

В условиях непрерывной вооруженной агрессии России против Украины и во исполнение взятых нашим государством международных обязательств, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины принял решение о внедрении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права (права вооруженных конфликтов),

– объяснили в Генштабе ВСУ.

Там пояснили, что это решение:

часть комплексного подхода, чтобы обеспечить высокий уровень правовой культуры и подготовки военнослужащих;

оно будет способствовать повышению уровня правовой культуры среди военнослужащих;

направлено на обеспечение их готовности действовать в соответствии с международными стандартами.

Стоит заметить, что генпрокурор Андрей Костин рассказал, что оккупанты в июне 2024 года расстреляли под Работино Запорожской области двух украинских военных.