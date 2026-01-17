Нужно ли уведомлять ТЦК об изменениях в учетных данных
- Граждане Украины должны сообщать ТЦК об изменениях в военно-учетных данных, если эти данные отсутствуют в государственных реестрах, к которым ТЦК имеет доступ.
- Нарушение правил воинского учета в особый период может привести к штрафу от 17 000 до 25 500 гривен, но штрафы не применяются, если государство уже имеет доступ к нужной информации через электронные системы.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период, как и в мирные времена, украинцы должны соблюдать правила воинского учета.
Адвокат, партнер Grain Law Firm Лидия Карплюк рассказала, нужно ли сообщать ТЦК об изменениях в военно-учетных данных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Что сказала адвокат об изменениях в учетных данных?
По словам адвоката, взятие граждан на воинский учет остается частью воинской обязанности (часть 3 статьи 1 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе").
Поэтому эту обязанность никто не отменял, другой вопрос – можно ли с учетом норм, которые позволят автоматическую постановку на воинский учет, привлечь к административной ответственности,
– сказала Карплюк.
Она добавила, что, в соответствии с частью 3 статьи 210 КУоАП нарушение правил воинского учета, совершенное в особый период влечет за собой наложение штрафа от 17 000 до 25 500 гривен.
Адвокат отметила, что речь идет об информации, которая фиксируется официально: место регистрации (прописка), паспортные данные, семейное положение (брак, рождения детей), образование, место работы, должность и тому подобное.
В то же время, согласно примечанию к статье 210 КУоАП положения статей 210, 210-1 настоящего Кодекса не применяются в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных "путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные
Карплюк добавила, что должен действовать принцип "Государство не имеет права наказывать вас за несообщение того, что оно уже и так знает". Если данные лица есть в любом государственном реестре, к которому ТЦК имеет доступ, то такому человеку не должны выписывать штраф за то, что он не пришел и не сообщил эти данные лично.
Поскольку взятие на воинский учет связано в основном с зарегистрированным местом жительства, то соответственно такие сведения должны быть в Едином государственном демографическом реестре и в таком случае тех, кто не стал на учет, не могут привлечь к административной ответственности.
Карплюк объяснила, что привлечь к ответственности за несвоевременное сообщение об изменениях могут только тогда, когда нужной информации нет в имеющихся реестрах или базах данных.
По словам адвоката, каждую ситуацию нужно разбирать индивидуально и можно обжаловать в суде такое постановление о привлечении к административной ответственности по мотивам наличия взаимодействия и обмена информацией между государственными реестрами.
Мобилизация в Украине: последние новости
С 1 января 2026 года минимальная заработная плата для бронирования работников от мобилизации критически важных предприятий должна быть не ниже 21 617,5 гривны. Процедура бронирования работников осуществляется онлайн через портал Дія, с обработкой заявок за 24 часа.
Заметим, что недавно Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней с 3 февраля до 4 мая 2026 года. За продление военного положения проголосовали 333 депутата, а решение о мобилизации поддержали 312 нардепов.
Президент Владимир Зеленский после встречи с новым министром обороны Украины Михаилом Федоровым заявил, что нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве.