Чи потрібно повідомляти ТЦК про зміни в облікових даних

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У цей період, як і в мирні часи, українці повинні дотримуватися правил військового обліку.

Адвокатка, партнерка Grain Law Firm Лідія Карплюк розповіла, чи потрібно повідомляти ТЦК про зміни у військово-облікових даних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Що сказала адвокатка про зміни в облікових даних?

За словами адвокатки, взяття громадян на військовий облік залишається частиною військового обов'язку (частина 3 статті 1 закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу").

Тому цей обов'язок ніхто не скасовував, інше питання – чи можна з урахуванням норм, які дозволять автоматичне взяття на військовий облік, притягнути до адміністративної відповідальності,

– сказала Карплюк.

Вона додала, що, відповідно до частини 3 статті 210 КУпАП порушення правил військового обліку, вчинене в особливий період тягне за собою накладення штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.

Адвокатка зазначила, що йдеться про інформацію, яка фіксується офіційно: місце реєстрації (прописка), паспортні дані, сімейний стан (шлюб, народження дітей), освіта, місце роботи, посада тощо.

Водночас, згідно з приміткою до статті 210 КУпАП положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів персональних даних "шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи".

Карплюк додала, що має діяти принцип "Держава не має права карати вас за неповідомлення того, що вона вже й так знає". Якщо дані особи є в будь-якому державному реєстрі, до якого ТЦК має доступ, то такій людині не мають виписувати штраф за те, що вона не прийшла і не повідомила ці дані особисто.

Оскільки взяття на військовий облік пов'язане здебільшого із зареєстрованим місцем проживання, то відповідно такі відомості мають бути в Єдиному державному демографічному реєстрі й в такому разі тих, хто не став на облік, не можуть притягти до адміністративної відповідальності.

Карплюк пояснила, що притягнути до відповідальності за несвоєчасне повідомлення про зміни можуть тільки тоді, коли потрібної інформації немає в наявних реєстрах або базах даних.

За словами адвокатки, кожну ситуацію потрібно розбирати індивідуально і можна оскаржити до суду таку постанову про притягнення до адміністративної відповідальності з мотивів наявності взаємодії та обміну інформацією між державними реєстрами.

