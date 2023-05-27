Заместитель Алексея Резникова объяснила в эфире телемарафона, что они не фиксируют изменение тактики. Стоит отметить, что Россия, только Киев, по данным КМВА, в течение мая 2023 уже атаковала 13 раз, пишет 24 Канал.

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Как Россия атакует Украину

Враг с разной интенсивностью ведет боевые действия, потому что у них просто разной интенсивности возможности. Где-то они исчерпываются, они пополняют свои запасы. Где-то они видят, что не могут выполнить свои задачи, например, они начинают разрушать,

– объяснила Анна Маляр.

Она уточнила, что обстрелы – это реакция россиян на результаты, которые они получают или не получат. Так что угроза ракетных обстрелов по всей территории Украины сохраняется.

Анна Маляр объяснила, что не так говорила бы об изменении тактики, как о том, что россияне не отказываются от основной своей цели – захват всей территории Украины.

"Но из-за того, что им не удалось это сделать с самого начала, они сейчас двигаются поэтапно. Их первый этап, который они для себя поставили – это Восток Украины, Донецкая, Луганская области. Они пытаются сейчас выполнить этот этап", – рассказала заместитель министра.

Почему Россия больше атакует Север

Анна Маляр объяснила, что в настоящее время мы в течение последнего месяца видим увеличение обстрелов на Севере Украины. Речь идет о северных пограничных областях.

Там действительно с большей интенсивностью россияне разрушают сейчас гражданскую инфраструктуру, потому что они воюют без правил. Но это часть, скорее всего, их операции на востоке Украины, где они пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей,

– объяснила Маляр.

По словам заместителя Алексея Резникова, на Севере Россия хочет сковать наши войска и держать в постоянном напряжении, чтобы мы не могли использовать подразделения по другим направлениям.

Анна Маляр заверила, что все, что делают россияне, работает на их единственный замысел.

Россия ищет новые тактики использования "Шахедов"

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала 27 мая, что Россия начинает искать новые тактики атаки дронами. Ведь украинские защитники уничтожают почти все вражеские беспилотники.

Гуменюк объяснила, что российские захватчики атаковали Николаевщину в ночь на 27 мая в попытках выискивать новую и эффективную тактику.

Так, россияне заинтересованы атаковать территорию Украины количеством, ведь это более привычный для них способ ведения боевых действий. Более того, поставка дронов из Ирана "вдохновляет" уже выдыхаемую Россию и побуждает подыскивать новые тактики и способы использования "Шахедов". Подробнее о позиции Гуменюк читайте здесь.