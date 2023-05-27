Заступниця Олексія Резнікова пояснила в ефірі телемарафону, що вони не фіксують зміну тактики. Варто зазначити, що Росія, тільки Київ, за даними КМВА, протягом травня 2023 року вже атакувала 13 разів, пише 24 Канал.

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Як Росія атакує Україну

Ворог з різною інтенсивністю веде бойові дії, тому що у них просто різної інтенсивності можливості. Десь в чомусь вони вичерпуються, вони поповнюють свої запаси. Десь в чомусь вони бачать, що не можуть виконати свої задачі, наприклад, вони починають руйнувати,

– пояснила Ганна Маляр.

Вона уточнила, що обстріли – це реакція росіян на результати, які вони отримують чи не отримають. Тож загроза ракетних обстрілів по всій території України зберігається.

Ганна Маляр пояснила, що не так говорила б про зміну тактики, як про те, що росіяни не відмовляються від основної своєї мети – захоплення всієї території України.

"Але через те, що їм не вдалося це зробити з самого початку, вони зараз рухаються поетапно. Їхній перший етап, який вони для себе поставили – це Схід України, Донецька, Луганська області. Вони намагаються зараз виконати цей етап", – розповіла заступниця міністра.

Чому Росія більше атакує Північ

Ганна Маляр пояснила, що наразі ми протягом останнього місяця бачимо збільшення кількості обстрілів на Півночі України. Мовиться про північні прикордонні області.

Там дійсно з більшою інтенсивністю росіяни руйнують зараз цивільну інфраструктуру, бо вони воюють без правил. Але це частина, швидше за все, їхньої операції Сході України, де вони намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей,

– пояснила Маляр.

За словами заступниці Олексія Резнікова, на Півночі Росія хоче скувати наші війська та тримати у постійній напрузі, щоб ми не могли використати підрозділи на інших напрямках.

Ганна Маляр запевнила, що все, що роблять росіяни, працює на їхній єдиний задум.

Росія шукає нові тактики використання "Шахедів"

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла 27 травня, що Росія починає шукати нові тактики атаки дронами. Адже українські захисники знищують майже всі ворожі безпілотники.

Гуменюк пояснила, що російські загарбники атакували Миколаївщину у ніч проти 27 травня у спробах вишукувати нову та ефективну тактику.

Так, росіяни зацікавлені атакувати територію України кількістю, адже це більш звичний для них спосіб ведення бойових дій. Ба більше, постачання дронів з Ірану "надихає" Росію, яка вже видихається, та спонукає підшукувати нові тактики та способи використання "Шахедів". Детальніше про позицію Гуменюк читайте тут.