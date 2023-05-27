В последнее время оккупанты усилили атаки дронами-камикадзе типа "Шахед". Они запускают не только большое количество БПЛА, но и делают это в несколько волн. Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона объяснила, как оккупанты выискивают новую тактику, сообщает 24 Канал.

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Россияне "тестируют" новые тактики атак

В ночь на 27 мая россияне пытались атаковать Николаевскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". В Николаевской ОВА сообщили, что силы и средства ПВО уничтожили оба БпЛА, которыми враг планировал нанести удары. Гуменюк объяснила, что такими действиями оккупанты выискивают новую и эффективную тактику.

По ее словам, заинтересованность россиян состоит в том, чтобы атаковать территорию Украины количеством, поскольку это более привычный для них способ ведения боевых действий. Кроме того, наличие поддержки в виде поставок дронов от Ирана немного вдохновляет уже выдыхаемую Россию. Гуменюк подчеркнула, что такая помощь от другой страны побуждает врага подыскивать новые тактики и способы использования "Шахедов".

К примеру, этой ночью также пытались атаковать Николаевщину 2 такими дронами "Шахед", но и здесь наш результат был 100% - два из двух,

– заявила Гуменюк.

Вместе с тем она подчеркнула, что такие 100% результаты противовоздушной обороны не постоянны. Такой дрон-камикадзе может нанести очень мощный удар в зависимости от того, куда это попадание направлено и какой взрывчаткой он начинен. Гуменюк акцентировала, что многоволновое и разветвленное использование БПЛА может быть более результативным для врага.

"Поэтому убаюкивать себя еще рано. Надо осознавать, что у врага этого оружия достаточно много", - подытожила Гуменюк.

Оккупанты могут экономить ракеты

В ночь на 26 мая россияне нанесли массированный удар по территории Украины. В течение ночи враг запустил 17 ракет разного типа и 31 "Шахед". Вместе с тем оккупанты не использовали ракеты типа "Калибр". По мнению Гуменюк, подобная тактика свидетельствует об экономии крылатых ракет, которые враг может запускать с моря.

"Эта атака (в ночь на 26 мая) была сугубо воздушной, абсолютно обошлась без применения ракет морского базирования: ракетоноситель не выводился из пункта базирования", - отметила Наталья Гуменюк.

Спикер подчеркнула, что враг хоть и продолжает производство ракет типа "Калибр", однако продолжает их экономить. По словам Гуменюк, этому есть объяснение по нескольким причинам. Во-первых, производство ракет продвигается медленнее, чем планировалось в Кремле. Во-вторых, это может являться частью новой тактики россиян.