Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, ракетные удары по Украине продолжаются. Однако теперь они не обладают таким пропагандистским эффектом, как прежде.

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Ведь довольно часто теперь прилетает и по оккупированным землям или же по территории России. Это – положительный момент. Но есть и многое отрицательное.

Есть хорошая традиция. Когда россияне пытаются ударить, то прилетает и по их тылам. Теперь пропагандистского эффекта, как было у них прежде, нет. Теперь у них постоянно тревожно. Но это – весь позитив,

– отметил Киричевский.

Оккупанты комбинируют удары

Как отметил Киричевский, история с комбинированием разных ракет и дронов демонстрирует, что россияне стремятся поддерживать темпы обстрелов при сохранении запаса крылатых ракет. Похоже еще и на то, что оккупанты активно используют ракеты Х-55, которые являются обычной "приманкой".

Это делается для перегрузки ПВО. Возможно, придется увеличивать даже цифры об остатке ракет у россиян. Ведь как активно же россияне пустые Х-55 используют. Только в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз есть 10 таких ракет в целом состоянии,

– отметил Киричевский.

Кроме того, очевидно, что россияне получили достаточно значительное количество "Шахедов", которые сейчас чуть ли не каждый день влетают в воздушное пространство. Оккупанты пытаются с помощью этих дронов также обнаруживать слепые зоны украинского ПВО.

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Такие слепые зоны возможны из-за рельефа. Не следует исключать и работу российской агентуры.

Это не очень положительные вещи. Но их нужно знать, чтобы понимать, какой тяжелой ценой достигается эффективный показатель в 90% – 100% сбивания различных ракет и дронов-камикадзе.

– подчеркнул Киричевский.

Обратите внимание! В Днепре объявили 26 мая днем траура из-за циничного удара россиян по поликлинике. Он случился утром в этот же день.

Ракетные атаки по Украине: коротко