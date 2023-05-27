Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, ракетные удары по Украине продолжаются. Однако теперь они не обладают таким пропагандистским эффектом, как прежде.
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Ведь довольно часто теперь прилетает и по оккупированным землям или же по территории России. Это – положительный момент. Но есть и многое отрицательное.
Есть хорошая традиция. Когда россияне пытаются ударить, то прилетает и по их тылам. Теперь пропагандистского эффекта, как было у них прежде, нет. Теперь у них постоянно тревожно. Но это – весь позитив,
– отметил Киричевский.
Оккупанты комбинируют удары
Как отметил Киричевский, история с комбинированием разных ракет и дронов демонстрирует, что россияне стремятся поддерживать темпы обстрелов при сохранении запаса крылатых ракет. Похоже еще и на то, что оккупанты активно используют ракеты Х-55, которые являются обычной "приманкой".
Это делается для перегрузки ПВО. Возможно, придется увеличивать даже цифры об остатке ракет у россиян. Ведь как активно же россияне пустые Х-55 используют. Только в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз есть 10 таких ракет в целом состоянии,
– отметил Киричевский.
Кроме того, очевидно, что россияне получили достаточно значительное количество "Шахедов", которые сейчас чуть ли не каждый день влетают в воздушное пространство. Оккупанты пытаются с помощью этих дронов также обнаруживать слепые зоны украинского ПВО.
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Такие слепые зоны возможны из-за рельефа. Не следует исключать и работу российской агентуры.
Это не очень положительные вещи. Но их нужно знать, чтобы понимать, какой тяжелой ценой достигается эффективный показатель в 90% – 100% сбивания различных ракет и дронов-камикадзе.
– подчеркнул Киричевский.
Ракетные атаки по Украине: коротко
- Во время ночной атаки в ночь на 26 мая оккупанты запустили 10 крылатых ракет Х-101/Х-555, 7 зенитных ракет С-300/С-400 и ударные дроны-камикадзе "Шахед".
- Уже утром 26 мая российские оккупанты нанесли удар по Днепру. Они попали в одно из медицинских учреждений города.
- Все, что нужно знать о циничном обстреле медицинского учреждения в Днепре – читайте по ссылке.