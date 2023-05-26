Городской голова рассказал, что из-за трагедии в городе объявили день траура. Следует отметить, что Россия утром 26 мая цинично ударила по больнице.

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Когда в Днепре объявили день траура

Завтра (27 мая – 24 Канал) в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара россиян по одной из наших больниц,

– написал мэр.

Он уточнил, что россияне уничтожили филиал одного из медицинских учреждений, где оказывали психбольницу. То есть психбольницу.

"Никаких военных объектов там и в помине не было", - рассказал Филатов.

По состоянию на 14 часов 26 мая в результате атаки:

26 человек – ранены, из них двое – дети;

трое – пропали без вести;

два человека – погибли.

Известно, что погиб 69-летний мужчина, проходивший мимо места, куда попала ракета россиян. Тело еще одного погибшего человека извлекли из-под завалов ветклиники.

Атака россиян по Днепру: коротко