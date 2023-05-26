Міський голова розповів, що через трагедію в місті оголосили день жалоби. Варто зазначити, що Росія вранці 26 травня цинічно вдарила по лікарні.

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Коли в Дніпрі оголосили день жалоби

Завтра (27 травня – 24 Канал) у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по одній з наших лікарень,

– написав мер.

Він уточнив, що росіяни знищили філіал одного з медичних закладів, де надавали психіатричну допомогу. Тобто психіатричну лікарню.

"Жодних військових об'єктів там і близько не було", – розповів Філатов.

Станом на 14 годину 26 травня внаслідок атаки:

26 осіб – поранені, з них двоє – діти;

троє – зникли безвісти;

двоє людей – загинули.

Відомо, що загинув 69-річний чоловік, який проходив повз місце, куди поцілила ракета росіян. Тіло ще однієї загиблої людини витягли з-під завалів ветклініки.

Атака росіян по Дніпру: коротко