Об этом рассказала начальница объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Эта атака (в ночь на 26 мая) была чисто воздушной, абсолютно обошлась без применения ракет морского базирования: ракетоноситель не выводился из пункта базирования,

– отметила Наталья Гуменюк.

По словам спикера, корабельная группировка врага в Черном море продолжает состоять из шести единиц, среди которых один большой десантный корабль.

Гуменюк также объяснила, почему враг не применял удары с моря. По ее словам, враг просто экономит ракеты типа "Калибр".

"Это может быть связано с определенной экономией калибров, хотя они продолжают их производство, все же не так их у них много, производство идет не такими мощными темпами, как они привыкли", – пояснила представительница ОК "Юг".

Враг ищет эффективную тактику

В то же время Гуменюк отметила, что это может быть своеобразной тактикой, ведь враг пытается найти максимально эффективный для себя способ атаковать Украину.

Враг пытается подбирать тактику максимально эффективную: пока воздушную атаку он может использовать как превалирующую, так и ракеты типа ХА-101, Ха-505 на бортах стратегической авиации – это для них преимущество, плюс дроны от спонсируемой терроризмом страны от Ирана.

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Относительно атаки на Киев, Гуменюк отметила, что враг продолжает "атаки и давление на то, что он называет центром принятия решений". По ее словам, в этом две цели: давление на психологическом уровне и на боевом.