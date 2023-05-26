Про це розповіла начальниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

Дивіться також Сили ППО збили 10 крилатих ракет та 23 "Шахеди" під час нічної атаки

Ця атака (в ніч проти 26 травня) була суто повітряною, абсолютно обійшлась без застосування ракет морського базування: ракетоносій не виводився з пункту базування,

– зазначила Наталія Гуменюк.

За словами речниці, корабельне угрупування ворога у Чорному морі продовжує складатись з шістьох одиниць, серед яких один великий десантний корабель.

Гуменюк також пояснила, чому ворог не застосовував ударів з мора. За її словами, ворог просто економить ракети типу "Калібр".

"Це може бути пов'язано з певною економією калібрів, хоча вони продовжують їх виробництво, все ж не так їх у них багато, виробництво йде не такими потужними темпами, як вони звикли", – пояснила речниця ОК "Південь".

Ворог шукає ефективну тактику

Водночас Гуменюк зауважила, що це може бути своєрідною тактикою, адже наразі ворог намагається знайти максимально ефективний для себе спосіб атакувати Україну.

Ворог намагається підбирати тактику максимально ефективну: поки що повітряну атаку він може використовувати як превалюючу, і ракети типу ХА-101, Ха-505 на бортах стратегічної авіації – це для них наразі перевага, плюс дрони від країни, яка спонсорує тероризм, від Ірану,

– наголосила Наталія Гуменюк.

Щодо атаки на Київ, Гуменюк зауважила, що ворог продовжує "атаки і тиск на те, що він називає центром прийняття рішень". За її словами у цьому дві мети: тиск на психологічному рівні, і на бойовому.