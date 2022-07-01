Дипломатические механизмы, которые могут склонить Россию к прекращению войны, не работают. Об этом 24 каналу сказал политолог Андрей Вигиринский.

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Дипломатия не работает. Поэтому остается единственный путь сдерживания российской агрессии в отношении стран-членов НАТО – это наполнение Украины военным вооружением и финансовой помощью.

– сказал он.

Важно, что за последний месяц финансовая помощь удвоилась. Речь идет о грантах от Германии (1 миллиард евро) и США (1,3 миллиарда долларов). Эти средства ушли на бюджетную поддержку. "Страны-союзники отдают себе отчет, что им нужно участвовать финансово и милитарно", – отметил политолог.

Германия меняет позицию

"К сожалению, нужно было потратить немало времени и потерять невероятное количество человеческих жизней, чтобы Германия осознала, что привычная жизнь с Российской Федерацией просто невозможна", – подчеркнул Вигиринский.

Дело в том, что они подготовились на уровне институтов ЕС и разработали стратегические документы по отказу от российских углеводородов. Кроме того, лидеры стран G-7 планируют конкурировать со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Последние не являются союзниками Украины, они не поддержали санкции и проводят политику нормальных экономических связей с государством-агрессором.

Европа начинает эмбарго

Сегодня Европа пытается ограничить экономическую и энергетическую зависимость от России путем постепенного введения эмбарго на энергоносители. Однако этого недостаточно. Политолог объяснил, что "поставить на место" Россию можно только военным путем. Это означает, что Европа должна вступать в войну физически на стороне Украины и переводить ее в наступательный характер в направлении Кремля.

"Других путей решить это раз и навсегда, чем захватить страну, сменить политическое руководство, государственные устои на либеральные и институционально другую организацию в обществе – нет", – сказал он.

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