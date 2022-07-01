Дипломатичні механізми, які можуть схилити Росію до припинення війни, не працюють. Про це 24 каналу сказав політолог Андрій Вігірінський.

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Дипломатія не працює. Тому лишається єдиний шлях стримання російської агресії щодо країн-членів НАТО – це наповнення України військовим озброєнням та фінансовою допомогою,

– сказав він.

Важливо, що за останній місяць фінансова допомога подвоїлася. Мовиться про гранти від Німеччини (1 мільярд євро) та США (1,3 мільярда доларів). Ці кошти пішли на бюджетну підтримку. "Країни-союзники усвідомлюють, що їм потрібно брати участь фінансово та мілітарно", – зауважив політолог.

Німеччина змінює позицію

"На жаль, потрібно було витратити чимало часу і втратити неймовірну кількість людських життів, щоб Німеччина усвідомила, що звичне життя з Російською Федерацією просто неможливе", – підкреслив Вігірінський.

Річ у тім, що вони підготувалися на рівні інституцій ЄС та розробили стратегічні документи по відмові від російських вуглеводнів. Крім того, лідери країн G-7 планують конкурувати з країнами БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка). Останні не є союзниками України, вони не підтримали санкції та проводять політику нормальних економічних зв'язків з державою-агресоркою.

Європа розпочинає ембарго

Сьогодні Європа намагається обмежити економічну та енергетичну залежність від Росії шляхом поступового введення ембарго на енергоносії. Однак, цього недостатньо. Політолог пояснив, що "поставити на місце" Росію можливо лише військовим шляхом. Це означає, що Європа мала б вступати у війну фізично на боці України та переводити її в наступальний характер в напрямку Кремля.

"Інших шляхів вирішити це раз і назавжди, аніж захопити країну, змінити політичне керівництво, державні устої на ліберальні та на інституційно іншу організацію у суспільстві – немає", – сказав він.

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