Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState. Ночью 3 ноября они обновили карту боевых действий.

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Россия захватила два поселка

Россиянам удалось захватить еще два поселка Донецкой области и продвинуться в еще пяти. Также врагу удалось восстановить свое положение возле одного населенного пункта в Курской области.

Враг оккупировал Кураховку, Шахтерское, а также продвинулся у Максимильяновки, Вербового, Новоселидовки, в Волченке и Максимовке. Противник восстановил положение возле Шептуховки,

– говорится в сообщении аналитиков.

Россияне захватили Кураховку: смотрите на карте

Под контролем россиян оказалось Шахтерское: смотрите на карте

Сейчас фиксируют продвижение врага у Волченки, Новоселидовки и Максимильяновки. Первые два относятся к Кураховской городской громаде Покровского района Донецкой области. Последний населенный пункт – к Марьинской.

Враг продвигается на фронте: смотрите на карте

Россияне продвинулись в направлении Новоселидовки: смотрите на карте

Оккупанты наступают на Максимильяновку: смотрите на карте

Также аналитики сообщают о продвижении россиян в Запорожской области. Пишут об активизации захватчиков у Вербового, принадлежащего к Пологовской городской общине.

Враг активизировался возле Вербового: смотрите на карте

Не менее заметны россияне возле Максимовки, села Угледарской городской общины Волновахского района Донецкой области. В СМИ писали о вероятности захвата, однако пока оккупации поселка не произошло.

От лап врага страдает Максимовка: смотрите на карте

К слову, последнее время давление россиян на город Курахово Донецкой области значительно усилилось новыми направлениями. Таким образом возникает угроза логистического обеспечения города. Для активного наступления на Курахово враг привлек большое количество ресурсов на нескольких участках фронта.