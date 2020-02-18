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      Изменилась ли ситуация в Украине после Революции Достоинства: опрос

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      Как изменилась ситуация в Украине после Революции Достоинства: опрос / uain.press

      21 ноября 2013 года правительство Азарова приостановило ассоциацию с ЕС, в этот же день на Майдан вышли неравнодушные в знак протеста. Но 18 февраля 2014 года мирные протесты превратились в массовые расстрелы активистов на Евромайдане в Киеве. Произошли ли изменения в Украине после Революции Достоинства – опрос 24 канала.

      В ноябре 2013 года правительство Азарова временно остановило подписание соглашения с ЕС, в знак протеста на Майдан Независимости в Киеве вышли украинцы, которые были против этого. С того дня в Украине началась революция, которая впоследствии получила название "Революция Достоинства".

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      Напомним, что родственники Героев Небесной Сотни 24 января просили об организации встречи с руководством государства. Но это обращение осталось без ответа.

      На этой встрече представители семей Небесной Сотни хотели обсудить ряд собственных требований к власти:

      • Немедленную отмену приказа о назначении первым заместителем директора ГБР Александра Бабикова;
      • Приведение закона "О Государственном бюро расследований" в соответствии с решением Конституционного Суда Украины, в частности, при назначении директора ГБР;
      • Процедуры формирования конкурсной комиссии по прозрачным принципам из представителей заинтересованных учреждений, общественных и международных организаций, адвокатов, которые занимались делами о преступлениях против участников Революции Достоинства;
      • Объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей с соблюдением всех требований по срокам его объявления, проверки на добродетель кандидатов и тому подобное;
      • Предоставление полной информации о работниках, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителей групп следователей и кандидатов на руководящие должности в ГБР;
      • Предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса Генерального прокурора, и информации об их состоянии;
      • Введение обязательной проверки на добродетель следователей, которые переходят в Государственный бюро расследований из Офиса Генерального прокурора Украины;
      • Обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства и информирование о его результатах украинской и мировой общественности;
      • Законодательный запрет включения в списки обмена или передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства, в отношении которых не было вынесено судебных приговоров, а также тех, которые не отбыли определенные судом наказания.

      Владимир Зеленский пообещал семьям погибших Героев на Майдане, что к 20 февраля 2020 года мы увидим результат.

      Євромайдан
      Основные события Евромайдана / 24 канал

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Революция достоинства Опрос 24
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