Изменилась ли ситуация в Украине после Революции Достоинства: опрос

21 ноября 2013 года правительство Азарова приостановило ассоциацию с ЕС, в этот же день на Майдан вышли неравнодушные в знак протеста. Но 18 февраля 2014 года мирные протесты превратились в массовые расстрелы активистов на Евромайдане в Киеве. Произошли ли изменения в Украине после Революции Достоинства – опрос 24 канала.

В ноябре 2013 года правительство Азарова временно остановило подписание соглашения с ЕС, в знак протеста на Майдан Независимости в Киеве вышли украинцы, которые были против этого. С того дня в Украине началась революция, которая впоследствии получила название "Революция Достоинства".

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Напомним, что родственники Героев Небесной Сотни 24 января просили об организации встречи с руководством государства. Но это обращение осталось без ответа.

На этой встрече представители семей Небесной Сотни хотели обсудить ряд собственных требований к власти:

Немедленную отмену приказа о назначении первым заместителем директора ГБР Александра Бабикова;

Приведение закона "О Государственном бюро расследований" в соответствии с решением Конституционного Суда Украины, в частности, при назначении директора ГБР;

Процедуры формирования конкурсной комиссии по прозрачным принципам из представителей заинтересованных учреждений, общественных и международных организаций, адвокатов, которые занимались делами о преступлениях против участников Революции Достоинства;

Объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей с соблюдением всех требований по срокам его объявления, проверки на добродетель кандидатов и тому подобное;

Предоставление полной информации о работниках, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителей групп следователей и кандидатов на руководящие должности в ГБР;

Предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса Генерального прокурора, и информации об их состоянии;

Введение обязательной проверки на добродетель следователей, которые переходят в Государственный бюро расследований из Офиса Генерального прокурора Украины;

Обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства и информирование о его результатах украинской и мировой общественности;

Законодательный запрет включения в списки обмена или передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства, в отношении которых не было вынесено судебных приговоров, а также тех, которые не отбыли определенные судом наказания.

Владимир Зеленский пообещал семьям погибших Героев на Майдане, что к 20 февраля 2020 года мы увидим результат.



Основные события Евромайдана / 24 канал