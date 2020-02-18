11:58
18 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Курт Кобейн наступив на російський мозоль. Путін "має" талант
      Вєсті Кремля
      20:59, 17 лютого
      Вєсті.UA: Монобільшість змінює ідеологію. Рабінович кличе депутатів у Москву
      Вєсті.UA
      19:42, 17 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Чи змінилась ситуація в Україні після Революції Гідності: опитування

      41
      Як змінилась ситуація в Україні після Революції Гідності: опитування / uain.press

      21 листопада 2013 року уряд Азарова призупинив асоціацію з ЄС, цього ж дня на Майдан вийшли небайдужі на знак протесту. Але 18 лютого 2014 року мирні протести перетворились у масові розстріли активістів на Євромайдані у Києві. Чи відбулись зміни в Україні після Революції Гідності – опитування 24 каналу.

      У листопаді 2013 року уряд Азарова тимчасово зупинив підписання угоди з ЄС, на знак протесту на Майдан Незалежності у Києві вийшли українці, які були проти цього. З того дня в Україні почалася революція, яка згодом отримала назву "Революція Гідності".

      Читайте також: Ключові дати Євромайдану: хроніка

       

       

      Нагадаємо, що родичі Героїв Небесної Сотні 24 січня просили про організацію зустрічі з керівництвом держави. Але це звернення залишилося без відповіді.

      На цій зустрічі представники родин Небесної Сотні хотіли обговорити низку власних вимог до влади:

      • Негайного скасування наказу про призначення першим заступником директора ДБР Олександра Бабікова;
      • Приведення закону "Про Державне бюро розслідувань" у відповідність до рішення Конституційного Суду України, зокрема, щодо призначення директора ДБР;
      • Процедури формування конкурсної комісії за прозорими принципами із представників зацікавлених установ, громадських та міжнародних організацій, адвокатів, що опікувались справами щодо злочинів проти учасників Революції Гідності;
      • Оголошення відкритого конкурсу на заміщення посад директора ДБР та його заступників із дотриманням усіх вимог щодо строків його оголошення, перевірки на доброчесність кандидатів тощо;
      • Надання повної інформації щодо працівників, які перейшли до структури ДБР за спрощеною процедурою, а також керівників груп слідчих і кандидатів на керівні посади у ДБР;
      • Надання переліку справ, прийнятих ДБР від Офісу Генерального прокурора, та інформації про їх стан;
      • Запровадження обов'язкової перевірки на доброчесність слідчих, що переходять до Державного бюро розслідувань з Офісу Генерального прокурора України;
      • Забезпечення неупередженого розслідування справ, пов'язаних з переслідуванням учасників Революції Гідності та інформування про його результати української та світової громадськості;
      • Законодавча заборона включення до списків обміну або передачі іншим країнам осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів проти учасників Революції Гідності, щодо яких не було винесено судових вироків, а також тих, які не відбули визначене судом покарання.

      Володимир Зеленський пообіцяв родинам загиблих Героїв на Майдані, що до 20 лютого 2020 року ми побачимо результат.

      Євромайдан
      Основні події Євромайдану / 24 канал

      Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
      сьогодні
      23387
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Опитування 24 Новини політики Новини України Революція Гідності
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:00 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
      Уляна Журба 500
      сьогодні , 10:00 Трамп створює для Росії болісну реальність
      Лілія Шевцова 2812
      17 лютого , 18:25 Вбудовані касетні (cassette) електрокаміни: особливості, види, відмінність
      329
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      443
      сьогодні , 09:10 Ключові дати Євромайдану: хроніка
      Світлана Попова 359
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук