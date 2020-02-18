Чи змінилась ситуація в Україні після Революції Гідності: опитування

21 листопада 2013 року уряд Азарова призупинив асоціацію з ЄС, цього ж дня на Майдан вийшли небайдужі на знак протесту. Але 18 лютого 2014 року мирні протести перетворились у масові розстріли активістів на Євромайдані у Києві. Чи відбулись зміни в Україні після Революції Гідності – опитування 24 каналу.

У листопаді 2013 року уряд Азарова тимчасово зупинив підписання угоди з ЄС, на знак протесту на Майдан Незалежності у Києві вийшли українці, які були проти цього. З того дня в Україні почалася революція, яка згодом отримала назву "Революція Гідності".

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Нагадаємо, що родичі Героїв Небесної Сотні 24 січня просили про організацію зустрічі з керівництвом держави. Але це звернення залишилося без відповіді.

На цій зустрічі представники родин Небесної Сотні хотіли обговорити низку власних вимог до влади:

Негайного скасування наказу про призначення першим заступником директора ДБР Олександра Бабікова;

Приведення закону "Про Державне бюро розслідувань" у відповідність до рішення Конституційного Суду України, зокрема, щодо призначення директора ДБР;

Процедури формування конкурсної комісії за прозорими принципами із представників зацікавлених установ, громадських та міжнародних організацій, адвокатів, що опікувались справами щодо злочинів проти учасників Революції Гідності;

Оголошення відкритого конкурсу на заміщення посад директора ДБР та його заступників із дотриманням усіх вимог щодо строків його оголошення, перевірки на доброчесність кандидатів тощо;

Надання повної інформації щодо працівників, які перейшли до структури ДБР за спрощеною процедурою, а також керівників груп слідчих і кандидатів на керівні посади у ДБР;

Надання переліку справ, прийнятих ДБР від Офісу Генерального прокурора, та інформації про їх стан;

Запровадження обов'язкової перевірки на доброчесність слідчих, що переходять до Державного бюро розслідувань з Офісу Генерального прокурора України;

Забезпечення неупередженого розслідування справ, пов'язаних з переслідуванням учасників Революції Гідності та інформування про його результати української та світової громадськості;

Законодавча заборона включення до списків обміну або передачі іншим країнам осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів проти учасників Революції Гідності, щодо яких не було винесено судових вироків, а також тих, які не відбули визначене судом покарання.

Володимир Зеленський пообіцяв родинам загиблих Героїв на Майдані, що до 20 лютого 2020 року ми побачимо результат.



Основні події Євромайдану / 24 канал