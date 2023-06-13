Постановление кабинета министров Украины №469 внесло изменения действительности доверенностей для выезда детей за границу.
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Что изменилось
Постановлением предусмотрено, что нотариально заверенные доверенности на белой бумаге, изданные после 23 мая, теряют свою действительность.
Речь идет о доверенностях, выданных без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги и удостоверенных нотариусом.
Какие доверенности остаются действительными
Доверенности, полученные до 23 мая, будут действовать во время военного положения и в течение месяца со дня его прекращения. Их будут проверять пограничники путем получения справки о подтверждении или опровержении удостоверения нотариусом такой доверенности.
Могут ли юноши 17 лет пересекать границу
- Недавно в сети распространяли информацию, что из Украины якобы не будут выпускать юношей в возрасте 17 лет. В ГНСУ отмечают, что после введения военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений).
- На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются. Они, как и другие дети и подростки, могут уезжать за границу.
- Путаница в соцсетях могла произойти из-за того, что недавно в Украине снизили возраст, когда должны становиться на военный учет. Теперь это должны делать после 16 лет, в неполные 17 лет.