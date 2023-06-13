Постанова кабінету міністрів України №469 внесла зміни щодо дійсності довіреностей для виїзду дітей за кордон.

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Що змінилося

Постановою передбачено, що нотаріально завірені довіреності на білому папері, видані після 23 травня, втрачають свою дійсність.

Мовиться про довіреності, видані без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та посвідчені нотаріусом.

Які довіреності залишаються дійсними

Довіреності, отримані до 23 травня, діятимуть під час воєнного стану та протягом місяця з дня його припинення. Їх перевірятимуть прикордонники шляхом отримання довідки про підтвердження або спростування посвідчення нотаріусом такої довіреності.

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