У відомстві зауважили, що вимушені внести роз'яснення щодо виїзду за кордон чоловіків з України під час дії воєнного стану, адже низка інформресурсів повідомила неправдиву інформацію.

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У зв'язку з появою на інформаційних ресурсах повідомлень щодо заборони виїзду з України 17-річним юнакам, вносимо роз'яснення,

– йдеться у повідомленні ДПСУ.

Там зазначили, що після введення в Україні воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім визначених винятків).

"На 17-річних юнаків ці обмеження не розповсюджуються", – наголосили у відомстві.

Зверніть увагу! Плутанина могла статись через те, що нещодавно в Україні знизили вік, коли мають ставати на військовий облік. Тепер це мають робити після 16 років, у неповні 17.

До речі, немає й обмежень на виїзд із України для військовозобов'язаних жінок. Лише депутатки та чиновниці мають обмеження на перетин кордону.