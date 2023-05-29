У відомстві зауважили, що вимушені внести роз'яснення щодо виїзду за кордон чоловіків з України під час дії воєнного стану, адже низка інформресурсів повідомила неправдиву інформацію.
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У зв'язку з появою на інформаційних ресурсах повідомлень щодо заборони виїзду з України 17-річним юнакам, вносимо роз'яснення,
– йдеться у повідомленні ДПСУ.
Там зазначили, що після введення в Україні воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім визначених винятків).
"На 17-річних юнаків ці обмеження не розповсюджуються", – наголосили у відомстві.
До речі, немає й обмежень на виїзд із України для військовозобов'язаних жінок. Лише депутатки та чиновниці мають обмеження на перетин кордону.