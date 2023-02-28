Как война в Украине заставила ЕС переписать всю оборонную политику: подробный анализ FT

Перед началом широкомасштабной войны европейские политики опасались даже мыслей о выделении средств на покупку летального оружия для Украины. После 24 февраля все поменялось. Тогда, в частности, оказалось, что сотрудничество с Кремлем было ошибкой, а Альянс должен также принимать решения из военной доктрины.

Аналитики констатировали, что уже на третий день после начала широкомасштабной войны некоторые европейские политики поняли, что игнорировать просьбы Киева о предоставлении Вооруженным Силам вооружения и денег больше не удастся. Собственно, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель на экстренной встрече с министрами обороны доказывал, что нужно оказать больше помощи Украине.

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Покупка летального оружия для ВСУ – табу

В преддверии большого вторжения для западных чиновников казалось невозможным использовать финансы для покупки летального оружия украинской армии. Однако были силы, которые на этом особенно настаивали.

Объясните это мне? Потому что мы не предоставляем летальное оружие? Ну, летального оружия мы не даем, потому что войны нет. Если будет война, им нужно летальное оружие, не правда ли,

– спрашивал Боррель представителей оборонных ведомств 27 стран, когда большая война уже началась.

Кроме того, он настаивал тогда, что из фонда поддержки других государств Европы (EPF) нужно выделять средства на покупку оружия для Украины в размере не 50, а 500 миллионов евро.

Солидарна с ним была, в частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, назвавшая помощь таких масштабов "переломным моментом". В то же время Шарль Мишель – президент Европейского совета – констатировал, что это будет свидетельствовать о стремлении Европы содействовать миру.

EPF на покупку вооружения для Украины сумму в

Через год с начала полномасштабного вторжения ЕС выделил из фондаразмере не 50, не 500 миллионов, а целых 3,1 миллиарда евро. Это частично покрыло расходы на приобретение не менее 325 танков, 36 ударных вертолетов и более 200 реактивных систем залпового огня.

Важно, что до начала широкомасштабной войны из этого фонда разрешено было выделять финансы только, скажем, на аптечки или шлемы – о летальном оружии речь не могла идти совсем.

"Углубление отношений с Москвой было ошибкой"

Эксперты издания Financial Times констатировали, что эти 12 месяцев большой войны в Европе коренным образом изменили европейскую оборонную политику. В первую очередь важно то, что Запад осознал, что налаживать торговлю и дипломатию с Кремлем в надежде на мир было ошибкой.

Кроме того, Европа начала заниматься перевооружением и отменила направление на сокращение военных мощностей, что действовало со времен окончания холодной войны.

Сокращение расходов на оборону сменилось стремительным перевооружением. Вывод войск и вооружений США из Европы после окончания холодной войны был внезапно отменен. Но ни одно отдельное решение не охватывает приспособление ЕС к новой реальности так, как шаг с фондом EPF,

– написали эксперты.

Тяжелее всего принятие этого решения, как странно, далось Брюсселю, для которого поставки в Украину летального оружия долгое время были красной линией.

Чем прежде всего важен фонд EPF Большинство европейских чиновников сходятся во мнении, что важнейшей особенностью этой инициативы – использовать EPF для вооружения Украины – является не прямое финансирование, а так называемый "коллективный зонтик". Именно он объединяет ЕС и заставляет его принимать инициативы. В то же время Жозеп Боррель сравнивает использование денег из этого фонда с инвестициями в стартапы, которые, как ожидается, в скорой перспективе должны начать приносить прибыль.

Сколько денег выделил ЕС

Можно подытожить, что и из этого фонда, и благодаря другим инициативам Европейский Союз предоставил нашему государству военную поддержку на сумму около 14,3 миллиарда евро. Кроме того, как сообщает Кильский институт мировой экономики, еще 41 миллиард евро был предоставлен в виде финансовой и гуманитарной помощи.

В то же время напоследок приведем еще несколько важных тезисов из этого материала Financial Times: