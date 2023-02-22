Черноморский флот России и ВМС Украины: насколько изменился их потенциал за год
Черноморский флот России сегодня еще мощный. Недооценивать врага нельзя.
Однако оружие партнеров втрое сократило разницу сил с Россией в Черном море. Об этом сообщил командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, информирует 24 Канал.
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Насколько изменился потенциал Черноморского флота России
По словам Неижпапы, если сравнивать силы и средства Черноморского флота России с ВМС ВСУ в начале широкомасштабного вторжения, то корабли и подразделения составляли в среднем двенадцать к одному.
В связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран партнеров разница этих потенциалов уменьшилась втрое,
– отметил командующий ВМС.
К тому же Неижпапа добавил, что все стратегические происки в Одесской области под контролем ВМС и других подразделений ВСУ.
Недооценивать вражеский флот нельзя
Как рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, недооценивать российского врага нельзя.
"Они преобладают нас в три раза. Это говорит о том, что угроза реальна. Они имеют значительный потенциал. Но это все-таки износ, потому что вражеские корабли энергично используются. Это не новейшие корабли, но они разные, и у них есть "Калибры" , – подчеркнула Гуменюк.
Черноморская флотилия в войне против Украины
К моменту начала полномасштабного вторжения в Украину в России были преимущества по ряду показателей, особенным было преимущество на воде – в Крыму до сих пор базируется российская черноморская флотилия. Сейчас корабельную группировку врага периодически используют для нанесения террористических ракетных ударов по Украине.