Черноморский флот России и ВМС Украины: насколько изменился их потенциал за год

Черноморский флот России сегодня еще мощный. Недооценивать врага нельзя.

Однако оружие партнеров втрое сократило разницу сил с Россией в Черном море. Об этом сообщил командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, информирует 24 Канал.

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Насколько изменился потенциал Черноморского флота России

По словам Неижпапы, если сравнивать силы и средства Черноморского флота России с ВМС ВСУ в начале широкомасштабного вторжения, то корабли и подразделения составляли в среднем двенадцать к одному.

В связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран партнеров разница этих потенциалов уменьшилась втрое,

– отметил командующий ВМС.

К тому же Неижпапа добавил, что все стратегические происки в Одесской области под контролем ВМС и других подразделений ВСУ.

Недооценивать вражеский флот нельзя

Как рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, недооценивать российского врага нельзя.

"Они преобладают нас в три раза. Это говорит о том, что угроза реальна. Они имеют значительный потенциал. Но это все-таки износ, потому что вражеские корабли энергично используются. Это не новейшие корабли, но они разные, и у них есть "Калибры" , – подчеркнула Гуменюк.

Черноморская флотилия в войне против Украины

К моменту начала полномасштабного вторжения в Украину в России были преимущества по ряду показателей, особенным было преимущество на воде – в Крыму до сих пор базируется российская черноморская флотилия. Сейчас корабельную группировку врага периодически используют для нанесения террористических ракетных ударов по Украине.