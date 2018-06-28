Изменит ли Порошенко Конституцию Украины

28 июня – День Конституции Украины. Кстати, единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции. Сам документ приняли в 1996 году. Международное сообщество одобрило главный закон Украины, назвав нашу Конституцию одной из самых демократичных в мире. На Банковой уже готовились к досрочным парламентским и президентским выборам. Теперь рассматривают изменения в Конституцию.

Хотят передать от Президента парламенту еще больше полномочий, а гаранта оставить официальным представителем Украины. Но выгодно ли это Петру Порошенко?

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"Я никогда не соглашусь с предложениями забрать у людей право избирать Президента и передать это право парламенту", – заявил гарант в сентябре 2017 года.

А сегодня во время празднования Дня Конституции не был таким категоричным. Сказал, что нельзя менять устройство страны в угоду "текущей политической конъюнктуре".

Но как бы трудно не было отвечать на беспрецедентные по своей сложности внешние и внутренние вызовы, ни разу не попросил о расширении полномочий,

– заявил Петр Порошенко.

Впрочем, изменения в конституцию с перераспределением полномочий между президентом, парламентом и правительством – едва ли не единственная возможность остаться при власти. На Банковой уже давно думают, как сохранить Порошенко на посту. Пускали слухи о перевыборах осенью: и парламентских, и даже президентскихе. Теперь на повестке дня – изменения в Конституцию. Поговаривают, что месяц назад "Народный фронт" предложил Президенту свой вариант конституционной реформы. И накануне Дня Конституции на одном из региональных телеканалов глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак намекнул: их политсила действительно готовит изменения.

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"Мы должны четко расписать полномочия, а также четко расписать ответственность законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. И мы не должны идти ложным путем малых косметических изменений. Поэтому уже есть инициатива "Народного фронта", – отметил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Может быть так: Президент будет назначать только главу СБУ, министра иностранных дел и министра обороны, правительство – сугубо коалиционное. Сокращается количество народных депутатов.

Это могут быть различные комбинации. И опять же, к сожалению, среди тех людей, которые ведут разговоры, нет ни Мэдисона, ни Вашингтона, которые бы думали о том, как сохранить государство. Они думают только о своем трудоустройстве или близких к себе. И о трудоустройстве в политике,

– заверила вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид.

Первое голосование возможно уже до конца текущей сессии, а это – до середины июля. Но сначала законопроект с соответствующими изменениями должны зарегистрировать в парламенте, рассмотреть в профильном комитете, и уже тогда его вносят на голосование.

"Прежде, чем будет принят Верховной радой, он должен поступить к нам. И Конституционный суд должен дать заключение, соответствует ли это Конституции. Это во-первых. И после того, как Конституционный суд даст заключение и ВР примет этот закон, то мы также должны проверить его на соответствие конституции", – утверждает судья Конституционного суда Украины Наталья Шаптала.

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Чтобы принять такие изменения, народным депутатам понадобится две сессии. Теоретически, председатель парламента Андрей Парубий может просто не закрывать текущую, которая заканчивается 13 июля, чтобы в любой момент иметь возможность собрать народных депутатов.

"Вопрос заключается в том, можно ли внести изменения и провести такие решения, – теоретически да. Потому что все равно идет борьба за должность президента, и мы не знаем, кто выиграет", – отметил научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань.

Перераспределение полномочий может быть неким "предохранителем" на следующие президентские выборы, считает политолог Петр Олещук. Ведь сейчас социология играет против Петра Порошенко. Почти все опросы показывают, что действующий гарант проигрывает во втором туре почти всем вероятным кандидатам. А в президентское кресло еще и очень хочет Юлия Тимошенко. Поэтому Порошенко может урезать полномочия следующего Президента, которого изберут весной 2019-го.

Если он и его политическая сила объявят о поддержке этих изменений, это будет признание де-факто того, что он не надеется быть переизбранным на открытых выборах. Потому что понятно, что ни о каких сокращениях полномочий президента, если он надеется быть им избранным, речи идти не может,

– рассказал политолог Петр Олещук.

А пока Петр Порошенко заявляет лишь о желании снять с нардепов неприкосновенность, закрепить в Конституции вступление Украины в ЕС и НАТО, и создать Крымскотатарскую автономию.