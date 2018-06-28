Чи змінить Порошенко Конституцію України

28 червня – День Конституції України. До речі, єдине державне свято закріплене в самій Конституції. Сам держдокумент ухвалили 1996 року. Міжнародне співтовариство схвалило головний закон України, назвавши нашу Конституцію однією з найдемократичніших в світі. На Банковій вже готувались і до дострокових парламентських, і до президентських виборів. Тепер розглядають чергові зміни до Конституції.

Мовляв, передати від Президента парламенту ще більше повноважень, а гаранта залишити офіційним представником України. Але чи вигідно це Петру Порошенку.

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"Я ніколи не погоджуся з пропозиціями забрати в людей право обирати Президента і передати це право парламенту", – заявив гарант у вересні 2017 року.

А сьогодні під час святкування Дня Конституції не був таким категоричним. Сказав, що не можна змінювати устрій країни на догоду "поточній політичні кон'юнктурі".

І як би важко не було відповідати на безпрецедентні за своєю складністю зовнішні та внутрішні виклики, жодного разу не попросив про розширення повноважень,

– заявив Петро Порошенко.

Втім зміни до конституції з перерозподілом повноважень між президентом, парламентом та урядом – чи не єдина можливість залишитися при владі. На Банковій вже давно думають, як зберегти Порошенка на посаді. Пускали чутки про перевибори восени: і парламентські, і навіть президентські. Тепер на порядку денному – зміни до Конституції. Подейкують, що місяць тому "Народний фронт" запропонував Президентові власний варіант конституційної реформи. І напередодні Дня Конституції на одному з регіональних телеканалів голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак натякнув: їх політсила дійсно готує зміни.

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"Ми повинні чітко розписати повноваження, а саме також чітко розписати відповідальність законодавчої, виконавчої і судової гілок влади. І ми не повинні іти хибним шляхом малих косметичних змін. Тому це вже є ініціативна "Народного фронту", – зазначив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

Може бути так: Президент призначатиме лише голову СБУ, міністра закордонних справ та міністра оборони, уряд – суто коаліційний. Скорочується кількість народних депутатів.

Це можуть бути різні комбінації. І знову ж таки, на жаль, серед тих людей, які ведуть розмови немає ні Медісона, ні Вашингтона, які би думали про те, як зберегти державу. Вони думають власне про працевлаштування своє чи близьких до себе. І про працевлаштування в політиці,

– запевнила віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд.

Перше голосування можливе вже до кінця поточної сесії, а це – до середини липня. Але спочатку законопроект з відповідними змінами мають зареєструвати у парламенті, розглянути в профільному комітеті, і вже тоді його вносять на голосування.

"Перш, ніж буде прийнятий Верховною радою, він має поступити до нас. І Конституціний суд має дати висновок. чи відповідає це Конституції. Це по-перше. І після того, як Конституційний суд дасть висновок і ВР прийме цей закон, то ми також маємо перевірити його на відповідність конституції", – стверджує суддя Конституційного суду України Наталя Шаптала.

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Щоб ухвалити такі зміни народним депутатам знадобиться дві сесії. Теоретично, голова парламенту Андрій Парубій може просто не закривати поточну, яка закінчується 13 липня, аби в будь-який момент мати змогу зібрати народних депутатів.

"Питання полягає в тому, чи можна внести зміни і провести такі рішення, – теоретично так. Тому що все одно йде боротьба за посаду президента, і ми не знаємо, хто виграє", – наголосив науковий директор Фонду Демократичні ініціативи Олексій Гарань.

Перерозподіл повноважень може бути таким собі "запобіжником" на наступні президентські вибори, вважає політолог Петро Олещук. Адже зараз соціологія грає проти Петра Порошенка. Майже усі опитування показують, що чинний гарант програє у другому турі майже всім ймовірним кандидатам. А в президентське крісло ще й дуже хоче Юлія Тимошенко. Тож Порошенко може урізати повноваження наступного Президента, якого оберуть навесні 2019-го.

Якщо він і його політична сила оголосять про підтримку цих змін, це буде визнання дефакто того, що він не сподівається бути переобраним на відкритих виборах. Тому що зрозуміло, ні про які скорочення повноважень президента, якщо він сподівається бути ним переобраним, мова йти не може,

– розповів політолог Петро Олещук.

А поки Петро Порошенко заявляє лише про бажання зняти з нардепів недоторканність, закріпити у Конституції вступ України в ЄС та НАТО, і створити Кримськотатарську автономію.