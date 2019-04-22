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      Изменится ли Зеленский во время президентства: объяснение эксперта

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      Изменится ли Зеленский во время президентства
      Изменится ли Зеленский во время президентства / Фото из открытых источников

      По наблюдениям большинства экспертов, Владимиру Зеленскому тяжело выступать перед публикой. Поэтому лидер президентских выборов редко радует журналистов своим вниманием. Изменится ли Зеленский во время президентства – читайте в материале 24 канала.

      Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в эфире 24 канала рассказал, что о смене имиджа Зеленского пока говорить трудно. По его мнению, система меняет человека, а не человек систему.

      Читайте также: Победа Зеленского на выборах: чего следует ожидать от него как президента Украины

      "Петр Порошенко также заходил другим на пост президента, а стал жестче. Если сравнить, как говорил Петр Алексеевич лет 6-7 назад и как говорит сейчас, то это небо и земля. Тоже самое касается и Гройсмана. Это те примеры, по которым можно проследить работу имиджмейкеров и команды, которые с ними работают", – отметил эксперт.

      По его словам, команда, которая работает над риторическими качествами и подачей политика, состоит из серьезных людей, которые способны изменить человека за несколько месяцев.

      Каким будет президент Зеленский сказать трудно, потому что сейчас он под увеличенным стеклом. То есть любая маленькая ошибка будет рассматриваться и анализироваться, потому что есть категория людей, которые обижены результатами голосования. Многие говорят, что Зеленский не досидит 3-4 месяца. Однако, по моему мнению, все будет хорошо, потому что у него есть хорошая команда, которая работает с ораторскими качествами, эмоциями зрителей. Они это делали в течение нескольких лет на телеканале,
      – заявил Тизенгаузе.

      Эксперт считает, что Зеленский сейчас такой, какой он есть. Он не играет роль Василия Голобородько из сериала "Слуга народа", потому что у него фактически не было времени, чтобы измениться.

      "Я считаю, когда во время телефонного разговора с Порошенко Зеленский сорвался, то это была так называемая ловушка для действующего президента. Чтобы показать, что на дебатах Зеленский может сорваться и вести себя резко. Но на дебатах мы увидели совсем другого Зеленского – подготовленного", – сказал гость эфира.

       

      Он добавил, что хорошее чувство юмора и способность шутить – это качество многих мировых лидеров. К примеру, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон со своими шутками. Это демонстрирует президента как человека.

      Что надо знать о Владимире Зеленском: смотрите видео

       

      зеленський
      Обещания Владимира Зеленского

      Смотрите полное интервью с Борисом Тизенгаузеном:

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Слуга народа
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