Чи зміниться Зеленський під час президентства: пояснення експерта

За спостереженнями більшості експертів, Володимиру Зеленському важко виступати перед публікую. Через це лідер президентських виборів рідко тішить журналістів своєю увагою. Чи зміниться Зеленський під час президентства – читайте у матеріалі 24 каналу.

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен в ефірі 24 каналу розповів, що про зміни іміджу Зеленського наразі говорити важко. На його думку, система міняє людину, а не людина – систему.

Читайте також: Перемога Зеленського на виборах: чого слід очікувати від нього як президента України

"Петро Порошенко також заходив іншим на пост президента, а став жорсткішим. Якщо порівняти, як говорив Петро Олексійович років 6-7 назад і як говорить зараз, то це небо і земля. Теж саме стосується і Гройсмана. Це ті приклади, за якими можна простежити роботу іміджмейкерів та команди, які з ними працює", – зазначив експерт.

За його словами, команда, яка працює над риторичними якостями та подачею політика, складається з серйозних людей, які здатні змінити людину за кілька місяців.

Яким буде президент Зеленський сказати важко, бо зараз він під збільшеним склом. Тобто будь-яка його маленька помилка буде розглядатись та аналізуватись, бо є категорія людей, які ображені результатами голосування. Багато говорять, що Зеленський не досидить 3-4 місяці. Однак, на мою думку, все буде добре, бо у нього є добра команда, яка працює з ораторськими якостями, емоціями глядачів. Вони це робили продовж кількох років на телеканалі,

– заявив Тизенгаузе.

Експерт вважає, що Зеленський зараз такий, який він є. Він не грає роль Василь Голобородька зі серіалу "Слуга народу", бо у нього фактично не було часу, щоб змінитись.

"Я вважаю, коли під час телефонної розмови з Порошенко Зеленський зірвався, то це була так звана пастка для чинного президента. Щоб показати, що на дебатах Зеленський може зірватись та поводити себе різко. Але на дебатах ми побачили зовсім іншого Зеленського – підготовленого", – сказав гість ефіру.

Він додав, що гарне почуття гумору і здатність жартувати – це якість багатьох світових лідерів. До прикладу, Дональд Трамп та Еммануель Макрон зі своїми жартами. Це демонструє президента як людину.

Що треба знати про Володимира Зеленського: дивіться відео



Обіцянки Володимира Зеленського

Дивіться повне інтерв'ю з Борисом Тизенгаузеном: