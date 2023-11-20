Изменяют ход войны: "Украинская команда" передает на передовую почти 300 дронов-камикадзе

Волонтерский штаб "Украинская команда" получил от производителей и передает на передовую около 300 дронов-камикадзе, на которые донатили украинцы во время "дрон-марафона".

Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

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"Недавно мы провели национальный дрон-марафон, где благодаря вам смогли приобрести почти 300 дронов и 10 наземных станций управления беспилотниками. Это большая партия! Сегодня эти дроны едут на передовую. А уже завтра эта "стая" полетит на головы оккупантам", – заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Каждая такая "птичка" – это минус вражеский танк, БТР, грузовик. Это плюс 5 – 10 новых зрителей на концерте у Кобзона, отметил Палатный.

"Наши защитники и ударные дроны сегодня меняют ход войны. А мы, "Украинская команда" вместе с вами им помогаем", – подчеркнул руководитель волонтерского штаба.

"Украинская команда" передает на передовую почти 300 дронов-камикадзе: смотрите видео

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" объявила национальный дрон-марафон ко Дню Независимости. За первые дни украинцы задонатили на дроны около 6 млн гривен.

Также сообщалось, что "Украинская команда" передала партию дронов-камикадзе представителям Главного управления разведки.